Эндрик в слезах попрощался с «Палмейрасом». Уезжает на Копу, а потом в «Реал»

«Палмейрас» сыграл 0:0 с аргентинским «Сан-Лоренсо» на Кубке Либертадорес в последнем туре группового этапа. Это был последний матч Эндрика за бразильский клуб – юного футболиста «Реала» проводили 40 тысяч человек.

Пробить Эндрику так и не дали, он сделал три удачные обводки, выиграл больше половины единоборств и однажды угодил в офсайд. На 70-й минуте его заменили.

Эндрик не сдержал слез – последняя игра перед двумя большими вызовами. Он с десяти лет находился в системе клуба, в июле ему исполнится 18. А фанаты проводили его баннером «До скорой встречи».

Игрок обнялся с тренером Абелом Феррейрой, который хорошо его знает – почти четыре года работает в «Палмейрасе». Во всех турнирах у Эндрика 98 матчей за клуб и 30 голов. Всего 17 лет – а уже двукратный чемпион страны.

«Палмейрас» не победил, но остался на первом месте в группе – и вышел вместе с «Сан-Лоренсо». Следующий этап – 1/8 финала в августе, жеребьевка определит соперника 3 июня. Все это будет уже без Эндрика.

В Бразилии теперь будут болеть за Эндрика всей страной. Он самый юный в заявке на Кубок Америки, который начнется 20 июня. В группе у Бразилии – Колумбия, Парагвай и Коста-Рика.

В сборной у парня уже есть четыре матча и два гола, причем кому – Англии и Испании.

А после Копы Эндрика ждет «Реал», который официально выкупит его в день совершеннолетия бразильца – 21 июля. Начнется новая история.

Фото: Yuri Murakami/Global Look Press ; AP Photo /Ettore Chiereguini/AGIF, Andre Penner; Gettyimages.ru /Alexandre Schneider; Instagram/endrick

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