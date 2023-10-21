Умер Бобби Чарльтон. Героя золотого ЧМ, выжившего в авиакатастрофе, мы запомним таким

Умер один из величайших футболистов Англии всех времен – сэр Бобби Чарльтон.

Он сыграл 758 матчей за «Манчестер Юнайтед» и 106 за сборную, пережил мюнхенскую трагедию и навсегда вписал себя в историю футбола. Английского и мирового.

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Роберт Чарльтон родился в футбольной семье: футболистами были четверо его дядей и старший брат Джек – легенда «Лидса», с которым он вместе выиграет чемпионат мира-1966.

В «МЮ» Бобби попал в 15 лет, когда его заметил главный скаут клуба. Чарльтон стал одним из знаменитых «малышей Басби», группы юных футболистов, воспитанных под руководством Мэтта Басби и Джимми Мерфи.

В основе «Юнайтед» Чарльтон дебютировал в октябре 1956-го. В первый же сезон талантливый 19-летний парень стал чемпионом Англии и дошел до финала Кубка.

А в феврале 1958-го Чарльтон родился заново: выжил в мюнхенской авиакатастрофе, которая унесла жизни 23 человек из находившихся на борту 44. Английский футбол потерял одну из самых талантливых молодых команд в истории.

В момент катастрофы Чарльтона выбросило из кабины самолета. Когда голкипер «Юнайтед» Гарри Грегг обнаружил его, подумал, что он скончался. Но Роберт восстановился быстрее всех, выписался из больницы уже через неделю.

Пока восстанавливался, он играл с местной молодежью – тогда же была сделана эта знаменитая фотография.

Выживший в катастрофе Мэтт Басби начал перестройку, в которой важное место отвели 20-летнему Чарльтону.

В 1963-м Роберт с третьей попытки победил в финале Кубка Англии. Этот трофей покорится ему лишь раз, а вот чемпионат он взял трижды.

В 1966-м Чарльтон стал героем страны: Англия с ним впервые выиграла чемпионат мира. Роберт дирижировал атаками команды, а его дубль в ворота Португалии с легендарным Эйсебио вывел англичан в финал.

Теперь из того состава англичан в живых остался только Джефф Херст – автор легендарного хет-трика в финале.

В том же году Чарльтон собрал несколько индивидуальных наград, в том числе «Золотой мяч». После смерти Луиса Суареса в июле 2023-го он стал самым возрастным обладателем «ЗМ».

Теперь это 83-летний Денис Лоу.

В 1968-м, через 10 лет после мюнхенской трагедии, «МЮ» первым из английских клубов выиграл Кубок европейских чемпионов. Бобби сделал дубль в финале и стал первым английским капитаном, поднявшим этот трофей.

Через два года после такого триумфа 32-летний Чарльтон вместе с братом Джеком завершил карьеру в сборной. Решение они приняли после вылета в четвертьфинале ЧМ-1970.

Еще три года – и Чарльтон ушел из «МЮ». Как рекордсмен по матчам (758) и голам (249). Первый рекорд только в финале ЛЧ-2008 побьет Райан Гиггза, а второй аж в 2017-м Уэйн Руни.

«Я очень горжусь тем, что мне выпала честь побить его рекорды по голам за «МЮ» и сборную Англии, – говорил Руни. – Когда это случилось, сэр Бобби был рад за меня, хотя чувствовалось, и это можно понять, что он был слегка расстроен. Эти рекорды держались так долго. У Сэра Бобби по-прежнему есть одно достижение, которым мы все хотели бы обладать, – он выигрывал чемпионат мира. Я бы точно отказался от всех бомбардирских рекордов ради медали чемпиона мира, если бы только мог!»

С братом Джеком у Роберта были сложные отношения.

В 2007-м Бобби Чарльтон признался, что они почти не общались после разлада, произошедшего между его женой Нормой и их матерью Сисси (она скончалась в 1996-м, в 84 года).

А вот с Алексом Фергюсоном его с самого начала связывала теплота. Чарльтон, который уже входил в совет директоров «МЮ», сильно поддерживал тренера на первых порах.

«Он изначально рекомендовал меня в «МЮ» как тренера, и я ощущал, что он всегда будет на моей стороне, – писал Фергюсон. – Когда команда попадала в затяжную полосу неудач, Бобби говорил: «Все будет хорошо. Ты делаешь все как надо, продолжай в том же духе».

В первые месяцы 1989-го, в том числе после 1:5 в дерби, я чувствовал себя ничтожным клещом, и Бобби оказывал мне поддержку даже в столь непростой период. Не то чтобы его мнение слепо принималось на веру всеми в клубе, но лично для меня он сумел подобрать нужные слова, вернув уверенность в себе. Думаю, что любому тренеру, в особенности на первых порах, не помешал бы могущественный союзник вроде него».

Чарльтон – важнейший человек и в карьере Бекхэма. Большим фанатом легенды был отец Дэвида, поэтому назвал сына в его честь (второе имя Бекхэма – Роберт).

Но у Дэвида есть еще более тесная связь с Чарльтоном:

«Я всем обязан сэру Бобби, если бы не он, моя мечта выступать за клуб, который я поддерживал, никогда бы не воплотилась в жизнь. Я пришел в футбольную школу Бобби Чарльтона, выиграл конкурс, после этого сэр Бобби связался с «Манчестер Юнайтед» и посоветовал им взглянуть на меня. Так началась моя карьера в «Юнайтед» – с сэра Бобби».

В 1994-м Чарльтона посвятили в рыцари.

На протяжении долгих лет болельщики привыкли видеть Чарльтона на трибунах вместе с любящей женой Нормой. И с Фергюсоном.

Эта ложа «Олд Траффорд» осиротела: теперь сэр Алекс без близкого друга и жены Кэти.

В ноябре 2020-го у Чарльтона выявили деменцию, и он ушел от публичности.

Это случилось всего через четыре месяца после серти его 85-летнего брата Джека.

Прощай, легенда.

Фото: /Michael Regan, Christopher Furlong, Matthew Lewis, Phil Cole, Evening Standard, Central Press, Lee, Hulton Archive