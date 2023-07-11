10 комментариев

Апокалиптично.

Новые кадры из Барселоны, там разгоняется реконструкция «Камп Ноу».

Снимки одновременно пугают и завораживают.

Теперь это уже полуразрушенный стадион.

Заметная часть классических трибун снесена.

Особенно верхний ярус.

Техника работает дальше.

Перед работами там на удачу закопали несколько вещей: спортивную газету, майку «Барсы», капитанскую повязку Серджи Бускетса, мяч, футбольные бутсы, флаги Каталонии и «Барсы».

Хотя больше сейчас зависит все же от этих кранов.

Как именно убирали кресла – загадка.

Разрушенный «Камп Ноу» выглядит прямо как в фильме «Второе происхождение».

Кажется, эти сиденья больше не пригодятся.

Радует, что скоро на этом месте расцветет новый «Камп Ноу».

Напомните, а как изменится «Камп Ноу»?

Главное – вместимость увеличится с 99 тысяч до 110 тысяч. Это сделает «Камп Ноу» третьим по величине стадионом в мире после крикетного «Нарендра Моди» в Индии (132 тысячи) и «Ныннадо имени Первого мая» в Северной Корее (114 тысяч).

В изначальном плане «Камп Ноу» планировали увеличивать до 105 тысяч, но по ходу многое меняется. «Проект устарел, и мы внесли изменения. У меня были мурашки, когда его представили, – рассказывал президент «Барсы» Жоан Лапорта осенью 2021-го. – Третий ярус полностью переделаем.

Возможно, и первый. На стадионе будет место для 110 тысяч зрителей, больше лож, вип-зон и мест для приема гостей. Весь центр «Эспаи Барса» [входят арена для игровых видов и другие строения рядом] может иметь такое же влияние на город, как в свое время Олимпийские игры. Мы станем ориентиром в мире досуга с футуристическим, современным и экологичным стадионом».

Реконструкцию планировали давно: с 2007-го регулярно составляли планы перестройки, но строительство откладывалось по разным причинам. «Камп Ноу» в последний раз перестраивали в 1998-м (а возведен он в 1960-е).

Удивительно, но цена работ может упасть по сравнению с планом.

«Реконструкция «Камп Ноу» будет стоить меньше, чем ожидалось. Мы рассчитывали потратить 1,1 млрд евро, но думаю, что уложимся в 960 млн, а может и в 930 млн, если все пойдет хорошо», – радуется Лапорта.

Сезон-2023/24 каталонцам придется провести на Олимпийском стадионе, который вмещает около 56 тысяч человек. В сезоне-2024/25 команда вернется на «Камп Ноу», но придется играть при 50% от вместимости – работы параллельно еще будут идти.

Полностью обновленная арена появится у «Барсы» по ходу сезона-2025/26.

Фото: AFP/Urbanandsport; David Zorrakino/Global Look Press