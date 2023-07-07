7 комментариев

Красота.

Анхель Ди Мария вернулся в «Бенфику». Именно тут он начал европейскую карьеру, перейдя в 2007-м из аргентинского «Росарио» за 8 млн евро.

Ему тогда было 19 лет. Сейчас – 35.

Спустя 13 лет юнец из «Росарио» вернулся обладателем ЧМ и ЛЧ.

Рядом с Ди Марией – президент «Бенфики» Руй Кошта. Еще 15 лет назад вместе выходили на поле.

Анхеля ждали Саудовская Аравия и «Интер Майами», но он остался в Европе. Говорит, еще не набегался: «Тело не реагирует так, как раньше, но в голове все в порядке».

Фанаты встретили Ди Марию по-королевски: несколько тысяч людей пришло на презентацию игрока возле «Эштадиу да Луш».

Приезд Анхеля транслировали по португальскому телевидению.

Вместе с аргентинцем в Португалию едет вся его семья.

Он дома.

Фото: eastnews.ru/PATRICIA DE MELO MOREIRA