7 комментариев

«Бенфика» горячо встретила Ди Марию. Он вернулся спустя 13 лет
Красота.
Анхель Ди Мария вернулся в «Бенфику». Именно тут он начал европейскую карьеру, перейдя в 2007-м из аргентинского «Росарио» за 8 млн евро.
Ему тогда было 19 лет. Сейчас – 35.
Спустя 13 лет юнец из «Росарио» вернулся обладателем ЧМ и ЛЧ.
Рядом с Ди Марией – президент «Бенфики» Руй Кошта. Еще 15 лет назад вместе выходили на поле.
Анхеля ждали Саудовская Аравия и «Интер Майами», но он остался в Европе. Говорит, еще не набегался: «Тело не реагирует так, как раньше, но в голове все в порядке».
Фанаты встретили Ди Марию по-королевски: несколько тысяч людей пришло на презентацию игрока возле «Эштадиу да Луш».
Приезд Анхеля транслировали по португальскому телевидению.
Вместе с аргентинцем в Португалию едет вся его семья.
Он дома.
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Фото: eastnews.ru/PATRICIA DE MELO MOREIRA
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