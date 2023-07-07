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«Бенфика» горячо встретила Ди Марию. Он вернулся спустя 13 лет

Бенфика Бенфика
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
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Красота.

Анхель Ди Мария вернулся в «Бенфику». Именно тут он начал европейскую карьеру, перейдя в 2007-м из аргентинского «Росарио» за 8 млн евро.

Ему тогда было 19 лет. Сейчас – 35.

Спустя 13 лет юнец из «Росарио» вернулся обладателем ЧМ и ЛЧ.

Рядом с Ди Марией – президент «Бенфики» Руй Кошта. Еще 15 лет назад вместе выходили на поле.

Анхеля ждали Саудовская Аравия и «Интер Майами», но он остался в Европе. Говорит, еще не набегался: «Тело не реагирует так, как раньше, но в голове все в порядке».

Фанаты встретили Ди Марию по-королевски: несколько тысяч людей пришло на презентацию игрока возле «Эштадиу да Луш».

Приезд Анхеля транслировали по португальскому телевидению.

Вместе с аргентинцем в Португалию едет вся его семья.

Он дома.

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Фото: eastnews.ru/PATRICIA DE MELO MOREIRA

7 комментариев

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kutavlik
Вот как надо завершать карьеру!!!! А не в Саудовской Аравии!!!!
+18
-3
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Bunyod Turgunov
Легенда. Один из недооценённыйх игроков современного футбола. Но и сам виноват что перешёл в парижский мешок. Надо было перейти в Баварию, там как раз Роббен и Рибери заканчивали. Там он мог добиться ещё большего. Но всё равно оставил след в истории футбола
+14
-1
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Partizanski
Ответ kutavlik
Вот как надо завершать карьеру!!!! А не в Саудовской Аравии!!!!
И не в Майами
+5
-2
+3
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Тюменский медвежонок
Ответ kutavlik
Вот как надо завершать карьеру!!!! А не в Саудовской Аравии!!!!
а кто сказал что там кто-то собирается завершать карьеру?) это перевалочный пункт денег заработать
+3
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№7
Ответ kutavlik
Вот как надо завершать карьеру!!!! А не в Саудовской Аравии!!!!
Ну хотя бы МЮ не платит два года огромную зп игроку который не играет за них
0
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Тюменский медвежонок
Ответ kutavlik
Так как раз, если бы из-за денег, то поехал бы к саудитам, как большинство!!!!
дак я и пишу про тех кто поехал в Саудовскую Аравию, мол туда никто не поехал завершать карьеру, туда поехали на время денег заработать
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