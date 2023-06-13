17 комментариев

Эпично.

В субботу «Манчестер Сити» оформил требл, обыграв «Интер» в финале Лиги чемпионов. После этого, по сообщениям таблоидов, часть игроков (среди них был Эрлинг Холанд и не было Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана) слетала на Ибицу.

В понедельник команда в полном составе закатила автобусный парад уже в Манчестере, чтобы разделить радость вместе с фанатами.

Старт слегка отложили из-за дождя и штормовых предупреждений. Но сворачивать такое событие никто не планировал. Праздник начался внутри автобуса.

Перед вами – главный герой вечеринки. Парень, который отрывается так искренне и с душой, что все признают: им повезло, что этот весельчак сегодня с ними.

Джек Грилиш сделал этот вечер. Предыдущий, кажется, тоже: писали, что на Ибице его утром под руки вел Кайл Уокер.

Начнем веселье!

Родри уже явно знает, что будет дальше. А как не знать. «Он пил все», – сдал Джека после финала Хулиан Альварес.

Кубок чемпионов, трофей Премьер-лиги и Кубок Англии – требл не только у реального «Ман Сити», но и у нарисованного.

Подтверждение, что было дождливо.

Едут! Едут!

Коллекция этого сезона.

Пеп прошел футбол и подарил еще один эпик с сигарой.

Такая картина – один из символов доминирования «Сити».

Привычно молодому Фодену уже 23, он отец (дважды), но мы все равно проверили его возраст. На всякий случай.

Потому что рядом он – главная оторва английского футбола. «Не уверен, что я вообще спал», – признается Грилиш.

В руках Уокера – два атрибута этого вечера.

Это обложка какого музыкального альбома?

Рубен Диаш и Холанд тоже скинули промокший под дождем верх.

Холанд счастлив: он на камеру облил Грилиш шампанским. Джек вроде бы не очень: прическа испорчена.

Попробуйте отобрать у нас эти чашки.

«Лучшая команда на Земле». Пожалуй.

Когда «Сити» отпраздновал чемпионство, Пеп сказал, что его игроки выпили весь алкоголь в Манчестере. Теперь в городе точно ничего не осталось.

Джеки, ты еще с нами?

Если и да, то это ненадолго.

Эта команда – уже в истории.

Фото: AFP/GIANNIS ALEXOPOULOS, PAUL ELLIS; Gettyimages.ru/David Davies, Danny Lawson Tom Flathers, Jan Kruger, George Wood