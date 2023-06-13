17 комментариев

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Грилиша накачали пивом и водкой, Холанд облил шампанским. Парад «Сити» – главная туса лета!

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Эпично.

В субботу «Манчестер Сити» оформил требл, обыграв «Интер» в финале Лиги чемпионов. После этого, по сообщениям таблоидов, часть игроков (среди них был Эрлинг Холанд и не было Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана) слетала на Ибицу. 

В понедельник команда в полном составе закатила автобусный парад уже в Манчестере, чтобы разделить радость вместе с фанатами.

Старт слегка отложили из-за дождя и штормовых предупреждений. Но сворачивать такое событие никто не планировал. Праздник начался внутри автобуса. 

Перед вами – главный герой вечеринки. Парень, который отрывается так искренне и с душой, что все признают: им повезло, что этот весельчак сегодня с ними. 

Джек Грилиш сделал этот вечер. Предыдущий, кажется, тоже: писали, что на Ибице его утром под руки вел Кайл Уокер.

Начнем веселье!

Родри уже явно знает, что будет дальше. А как не знать. «Он пил все», – сдал Джека после финала Хулиан Альварес.

Кубок чемпионов, трофей Премьер-лиги и Кубок Англии – требл не только у реального «Ман Сити», но и у нарисованного.

Подтверждение, что было дождливо.

Едут! Едут!

Коллекция этого сезона. 

Пеп прошел футбол и подарил еще один эпик с сигарой.

Такая картина – один из символов доминирования «Сити».

Привычно молодому Фодену уже 23, он отец (дважды), но мы все равно проверили его возраст. На всякий случай.

Потому что рядом он – главная оторва английского футбола. «Не уверен, что я вообще спал», – признается Грилиш. 

В руках Уокера – два атрибута этого вечера.

Это обложка какого музыкального альбома?

Рубен Диаш и Холанд тоже скинули промокший под дождем верх.

Холанд счастлив: он на камеру облил Грилиш шампанским. Джек вроде бы не очень: прическа испорчена.

Попробуйте отобрать у нас эти чашки.

«Лучшая команда на Земле». Пожалуй.

Когда «Сити» отпраздновал чемпионство, Пеп сказал, что его игроки выпили весь алкоголь в Манчестере. Теперь в городе точно ничего не осталось. 

Джеки, ты еще с нами?

Если и да, то это ненадолго.

Эта команда – уже в истории. 

Пеп с сигарой – символ доминирования «Ман Сити»

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Фото: AFP/GIANNIS ALEXOPOULOS, PAUL ELLIS; Gettyimages.ru/David Davies, Danny Lawson Tom Flathers, Jan Kruger, George Wood

17 комментариев

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Тюменский медвежонок
ну фото с Грилишем где он оголил тело на автобусе под дождем - это шедевр! Однозначно лучшее спортивное фото года! фотограф умница гениальный кадр поймал
+44
-1
+43
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Pavel Tyazhev
Это фото Грилиша должно войти в историю. Рок-звезда от современного, в общем-то, довольно пресного на настоящих живых людей футбола. Реинкарнация Джорджа Беста.
+38
0
+38
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VictorVallecano
Грилишу и повод не нужен в общем-то.
+32
-1
+31
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Sanya Kruus
купите Грилишу печень
+18
0
+18
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Куприн
Когда я пьяный исполняю, как мне кажется в тот момент, нечто подобное, то фотографии почему-то выходят куда менее выразительные.
+15
0
+15
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Старый Сухи
МС не моя команда, но все равно приятно посмотреть на все эти фотки. Ребята заслужили этот праздник. Жалко только что в это же время в другом месте продолжается безумие.
+12
0
+12
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Доктор Броманталь
Парни заслужили. Историческое достижение !
+7
0
+7
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LaffyTaffy
Ответ Pavel Tyazhev
Это фото Грилиша должно войти в историю. Рок-звезда от современного, в общем-то, довольно пресного на настоящих живых людей футбола. Реинкарнация Джорджа Беста.
согласен. чумовое, легендарное фото получилось.
+4
0
+4
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Mbest77
Пеп все таки умеет сделать из команды - банду, в хорошем смысле этого слова.
Каких бы звёзд не покупал ПСЖ, именно этого им и не хватает.

Ну а Пепу, чтобы пройти футбол надо повторить требл. Вот это уже совсем космос будет.
+3
0
+3
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TwoWeekStubble
Когда перешёл в "Ман. Сити" не выигрывать трофеи, а обмывать их.
+2
0
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Владимир
Я вот тоже очень люблю выпить, делаю это часто и даже сейчас пока пишу этот пост, но как же мне далеко до Джека Грилиша))) Вот кто с алкоголем составляет единое цело, абсолютно органичен в этом чувак)
+2
0
+2
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Bahmut
Ответ Pavel Tyazhev
Это фото Грилиша должно войти в историю. Рок-звезда от современного, в общем-то, довольно пресного на настоящих живых людей футбола. Реинкарнация Джорджа Беста.
Лишь бы не закончил как Бест. Тьфу, тьфу чтоб он жил долго и счастливо.
+2
0
+2
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NikoVinkovic
Не люблю Сити, но в числе прочих героев рад за Грилиша. После всех насмешек нашёл себя в этой команде, стал важнейшим участником достижений этого сезона, усадил на лавку Фодена, а ещё, как болельщик сборной Англии, искренне надеюсь, что наконец усадит на лавку внебрачного сына Саутгейта по имени Рахим.
Заслужил Джеки свою вечеринку с пивом, водкой, блэкджеком и девицами с низкой социальной ответственностью.
+1
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Sinister Kid
Ответ Sanya Kruus
купите Грилишу печень
Шейхи уже сделали.
+1
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Дэни Бой
Ответ Ман Сити
Народу куча была, я думаю красные болелы в городе попрятались, если они вообще есть
У твоей команды праздник - требл, великое событие, но даже тут ты без МЮ не можешь. Живем бесплатно в твоей голове, болезный
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Товарищ Наркотик
Ответ Pavel Tyazhev
Это фото Грилиша должно войти в историю. Рок-звезда от современного, в общем-то, довольно пресного на настоящих живых людей футбола. Реинкарнация Джорджа Беста.
Живых людей много, но личностей мало. Личность - это больше про харизму, у Грилиша ее хоть отбавляй
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