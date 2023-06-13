17 комментариев

Грилиша накачали пивом и водкой, Холанд облил шампанским. Парад «Сити» – главная туса лета!
Эпично.
В субботу «Манчестер Сити» оформил требл, обыграв «Интер» в финале Лиги чемпионов. После этого, по сообщениям таблоидов, часть игроков (среди них был Эрлинг Холанд и не было Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана) слетала на Ибицу.
В понедельник команда в полном составе закатила автобусный парад уже в Манчестере, чтобы разделить радость вместе с фанатами.
Старт слегка отложили из-за дождя и штормовых предупреждений. Но сворачивать такое событие никто не планировал. Праздник начался внутри автобуса.
Перед вами – главный герой вечеринки. Парень, который отрывается так искренне и с душой, что все признают: им повезло, что этот весельчак сегодня с ними.
Джек Грилиш сделал этот вечер. Предыдущий, кажется, тоже: писали, что на Ибице его утром под руки вел Кайл Уокер.
Начнем веселье!
Родри уже явно знает, что будет дальше. А как не знать. «Он пил все», – сдал Джека после финала Хулиан Альварес.
Кубок чемпионов, трофей Премьер-лиги и Кубок Англии – требл не только у реального «Ман Сити», но и у нарисованного.
Подтверждение, что было дождливо.
Едут! Едут!
Коллекция этого сезона.
Пеп прошел футбол и подарил еще один эпик с сигарой.
Такая картина – один из символов доминирования «Сити».
Привычно молодому Фодену уже 23, он отец (дважды), но мы все равно проверили его возраст. На всякий случай.
Потому что рядом он – главная оторва английского футбола. «Не уверен, что я вообще спал», – признается Грилиш.
В руках Уокера – два атрибута этого вечера.
Это обложка какого музыкального альбома?
Рубен Диаш и Холанд тоже скинули промокший под дождем верх.
Холанд счастлив: он на камеру облил Грилиш шампанским. Джек вроде бы не очень: прическа испорчена.
Попробуйте отобрать у нас эти чашки.
«Лучшая команда на Земле». Пожалуй.
Когда «Сити» отпраздновал чемпионство, Пеп сказал, что его игроки выпили весь алкоголь в Манчестере. Теперь в городе точно ничего не осталось.
Джеки, ты еще с нами?
Если и да, то это ненадолго.
Эта команда – уже в истории.
Пеп с сигарой – символ доминирования «Ман Сити»
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
Фото: AFP/GIANNIS ALEXOPOULOS, PAUL ELLIS; Gettyimages.ru/David Davies, Danny Lawson Tom Flathers, Jan Kruger, George Wood
Каких бы звёзд не покупал ПСЖ, именно этого им и не хватает.
Ну а Пепу, чтобы пройти футбол надо повторить требл. Вот это уже совсем космос будет.
Заслужил Джеки свою вечеринку с пивом, водкой, блэкджеком и девицами с низкой социальной ответственностью.