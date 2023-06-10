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Яркое шоу перед финалом ЛЧ – почти Супербоул! Гимн на рояле сыграл парень с отличной футбольной техникой

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По крайней мере внешне.

В Стамбуле перед финалом Лиги чемпионов сделали красиво: шоу перед матчем проводят не впервые, но теперь получилось действительно ярко.

Открытие финала Лиги чемпионов оформили в таком стиле седьмой раз.

по законам жанра у шоу был отдельный спонсор – «Пепси».

Кстати, на Супербоуле только в 2023-м бренд перестал быть партнером хафтайм-шоу после 10 лет (Рианна выступала с Apple Music). Получается, теперь «Пепси» только в ЛЧ – партнерятся в этом направлении с 2016-го.

Даже без суперзвезд-артистов (уровня той же Рианны, Дженнифер Лопес или Шакиры) достойно.

Это, например, бразильская певица Анитта с шестью миллиардами просмотров только на ютубе.

А это Burna Boy – обладатель «Грэмми» и один из главных голосов Африки.

Самый узнаваемый трек церемонии – Heroes от диджея Алессо. Даже если не опознаете по названию, фразу We could be heroes, me and you, пропетую женским голосом, точно слышали.

Конечно, автоматически сравниваем впечатления с Супербоулом и хафтайм-шоу оттуда. По размаху вышло похоже. В разные годы выступить приглашали Imagine Dragons, Дуа Липу, Black Eyed Peas, Алишу Киз. Традиция развивается.

Всего шесть минут – судя по всему, на большее футбольная аудитория перед матчем пока не готова. 

***

Отдельно – удачная идея нестандартного гимна Лиги чемпионов. Воспользовались тем, что на стадионе беговые дорожки, по пути команд из-под трибун на поле расположился пианист и сыграл ту самую мелодию.

Но это не просто музыкант, а мужчина с футбольным прошлым.

Вы вряд ли о таком слышали, но вот и повод познакомиться: Адам Дьердь.

Он из Венгрии, ему 41 год. За плечами не только музыкальное образование, но и карьера в мини-футболе.

Посмотрите, например, как он владеет мячом – не хуже, чем роялем!

Кое-где пишут, что он играл за мини-футбольную сборную Венгрии – это все же неправда. Просто в 2010-м он разок потренировался с командой, перед тем как выступить на открытии чемпионата Европы, который принимала родная страна. Говорят, получилось достойно!

Дьердь специализируется на классике: Лист, Бах, Шопен. Кстати, как раз Фредерика Шопена он исполнял на открытии Евро-2012 в Варшаве. Связей с футболом уже немало.

Теперь Адам сыграл гимн Лиги чемпионов перед финалом при 70 тысячах зрителей и миллионах аудитории, которая включила главный клубный матч сезона.

А как вам такое лаконичное и яркое шоу перед финалом? Марко ван Бастену вот не понравилось – правда, в основном из-за того, что это прямо перед началом игры.

Лишь второй раз за 15 лет шейх Мансур смотрит матч «Сити» вживую. Выбрался на финал ЛЧ!

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis; Gettyimages.ru/David Ramos, Alex Grimm, Lars Baron; кадры трансляции; globallookpress.com/Massimo Paolone

3 комментария

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Сальный конь бомжа
Все эти шоу - пустое, глорское.
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Mbest77
Кстати, а почему не делают в перерыве как на СуперБоуле?
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Александр Калачев
Ответ Mbest77
Кстати, а почему не делают в перерыве как на СуперБоуле?
Ну элементарно в супербоуле перерыв длиннее, поэтому легче успеть вынести декорации провести выступление убрать. Ну и публика другая
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