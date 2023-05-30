26 комментариев

Чуда не случилось. «Бостон» в серии с «Майами» превратил 0-3 в 3-3, но без шансов проиграл в седьмом матче. Параллельно с НБА похожий сценарий мог развернуться в Кубке Стэнли, но «Даллас» в шестой игре влетел «Вегасу» 0:6, хотя до этого вернулся в серию с 0-3 до 2-3.

Лишь 4 команды в истории НБА сравнивали счет в серии после 0-3 – и еще никому не удавалось доводить до победы решающий седьмой матч. Зато 26 таких примеров набралось в других лигах.

НХЛ (4)

В истории плей-офф Кубка Стэнли с трех поражений в серии начинали 204 команды. Из них камбэк совершили только в 4 случаях: исторически шанс на успех – 1,96%.

Финал Кубка Стэнли-1942

Единственный подобный камбэк в НХЛ, сделанный в финале. И единственный, завершившийся на домашней арене. Невероятное счастье испытали болельщики «Торонто».

Канадцы начали серию хуже некуда – с двух домашних поражений от «Детройта» (2:3 и 2:4). На выезде «Мейпл Лифс» тоже сначала проиграли (2:5), но затем перезагрузились и выдали серию из четырех побед подряд (4:3, 9:3, 3:0 и 3:1).

На решающую седьмую игру пришло 16 218 болельщиков – впервые в истории хоккейный матч в Канаде привлек больше 16 тысяч зрителей. После триумфа они просидели на арене еще час, дождавшись возвращения любимой команды из раздевалки.

Четвертьфинал Кубка Стэнли-1975

В следующий раз возвращения с 0-3 пришлось ждать больше 30 лет. Второй командой НХЛ, которой покорилось такое достижение, стали «Нью-Йорк Айлендерс». Это была битва равных во всем: «Айлендерс» посеяны в том плей-офф под четвертым номером, а «Питтсбург Пингвинз» – под пятым.

Первые три матча остались за «Питтсбургом» – 5:4, 3:1 и 6:4. Дальше включились «Айлс» – 3:1, 4:2 и 4:1. Решающая игра проходила в Питтсбурге, но победу с футбольным счетом 1:0 увезли гости.

Удивительно, «Айлендерс» едва не повторили редкий подвиг уже в следующем раунде. Полуфинал с «Филадельфией» команда вновь начала с трех поражений подряд, но затем сравняла счет в серии. Правда, на этот раз в седьмом матче удачливее оказался соперник – 4:1.

Полуфинал Восточной конференции-2010

На этот раз черед геройствовать пришлось уже самой «Филадельфии». Причем «Флайерз» посчитали, что просто возвращаться с 0-3 в серии – уже скучно. В противостоянии с «Бостоном» они не просто вернулись, но еще и горели 0:3 в седьмом матче! В итоге зажгли 4:3 как в игре, так и в серии.

В финале конференции «Филадельфия» прошлась катком по «Монреалю» (4-1 в серии), но в главном финале уступила «Чикаго» (2-4).

Первый раунд Западной конференции-2014

«ЛА Кингз» – пока последняя команда НХЛ, которой удалось уйти в серии с 0-3 в 4-3. Начиналось все хуже некуда: «Сан Хосе» в двух домашних играх накидал «Лос-Анджелесу» 13 голов – 6:3 и 7:2. В следующем матче уже появилась борьба – «Кингз» проиграли 3:4 в овертайме.

А затем пошел суперуверенный камбэк: 6:3, 3:0, 4:1 и 5:1. Причем хоккеисты «Лос-Анджелеса» Джефф Картер и Майк Ричардс в 2010-м проделывали то же самое в составе «Филадельфии», став первыми в истории НХЛ игроками, которые дважды побеждали в подобных сериях.

«ЛА Кингз» взяли в том сезоне Кубок Стэнли, по ходу плей-офф выиграв сразу три семиматчевые серии. Это рекорд.

КХЛ (1)

Финал Западной конференции Кубка Гагарина-2015

Единственный случай в истории КХЛ, когда серия вытаскивалась с 0-3. Это случилось 8 лет назад, когда СКА Вячеслава Быкова сломило ЦСКА Дмитрия Квартальнова.

Петербуржцы тогда впервые в истории вышли в финал Кубка Гагарина, а затем выиграли его в противостоянии с «Ак Барсом» (4-1 в серии).

Подробнее о великом камбэке СКА мы вспоминали здесь.

МЛБ (1)

В истории главной бейсбольной лиги мира успешный камбэк с 0-3 произошел лишь однажды. Чемпионская серия Американской лиги-2004 должна была выявить финалиста Мировой серии. Даже не увлекаясь бейсболом, вы точно знаете эти команды: «Бостон Ред Сокс» и «Нью-Йорк Янкиз».

Победителем в эпичной схватке вышли «Ред Сокс». В финале Мировой серии для «Бостона» все получилось куда проще – победные 4-0 с «Сент Луисом».

Остальные лиги (20)

Швейцарская национальная лига (5)

Чаще всех камбэки с 0-3 практикуют в хоккейном чемпионате Швейцарии. «Лугано», «Цуг» и «Давос» проделывали такой фокус в четвертьфиналах с 2006-го по 2008-й. Новый всплеск случился в 2022-м, когда «Давос» победил так в четвертьфинале, а «Цуг» в финале.

АХЛ (3)

Во второй по значимости хоккейной лиге Америки случались три волевые победы с 0-3 в сериях: в полуфинале 1960 года успех праздновали «Рочестер Амриканс», в финале южного дивизиона-1989 – «Адирондак Ред Уингс», а в полуфинале Востока-2013 – «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз».

Японская профессиональная лига бейсбола (3)

В японском бейсболе камбэки с 0:3 случались в трех чемпионских сериях: в 1958-м и 1986-м это удалось «Сайтаме Сейбу Лайонс», а в 1989-м – «Емиури Джайентс».

Мексиканская бейсбольная лига (2)

В 1971 году «Чаррос де Халиско» забрал в таком стиле титул, в 2021-м их путь повторила «Торос де Тихуана».

Словацкая экстралига (2)

Возвращаемся к хоккею, где камбэки с 0-3 любят больше всех. В Словакии такое дважды проделывала «Дукла» из Тренчина – в четвертьфиналах 2008 и 2011 годов.

ECHL (2)

Хоккейная лига Восточного побережья – это соревнование на ступень ниже АХЛ. Здесь с 0-3 возвращались «Цинциннати Сайклонс» (финал-2010) и «Айдахо Стилхэдз» (полуфинал-2018).

Финская хоккейная лига

Единственная подобная заруба в Финляндии – победителем из четвертьфинальной серии вышел «Эспоо Блюз», который уже в следующем раунде отлетит от «Пеликанс» 1-4 .

Белорусская экстралига

Один из самых свежих примеров отыгрыша с 0-3 произошел в апреле в Беларуси, где «Неман» вышел в финал, вырвав серию с «Юностью». Это первый подобный случай в истории белорусского чемпионата.

Кубок Филиппин по баскетболу

Да, в профессиональном баскетболе все-таки нашелся пример превращения серии из 0-3 в 4-3. В финале филиппинского Кубка это удалось «Сан Мигель Бирман».

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Камбэки с 0:3 – достаточно частая история в юниорских хоккейных чемпионатах Северной Америки. В Канадской лиге таких случаев набралось 13 (по 5 в лиге Квебека и Онтарио, 3 в Западной лиге). Еще один пример произошел в USHL – главной юниорской лиге США.

Один из последних в мировом спорте подобных камбэков произошел как раз в Западной хоккейной лиге (одна из трех основных юниорских, входящих в Канадскую лигу) – в полуфинале Востока-2023 победу с 0-3 в серии вырвали «Саскатун Блейдз».

Фото: commons.wikimedia.org/Conn Smythe Fonds; East News/AP Photo/Michael Dwyer; Gettyimages.ru/Doug Pensinger, Maddie Meyer; globallookpress.com/IMAGO/Andreas Haas / imago images; milb.com