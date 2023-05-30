26 комментариев

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В истории спорта всего 26 камбэков с 0-3 в плей-офф. Включая один с 0:3 в седьмом матче!

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Чуда не случилось. «Бостон» в серии с «Майами» превратил 0-3 в 3-3, но без шансов проиграл в седьмом матче. Параллельно с НБА похожий сценарий мог развернуться в Кубке Стэнли, но «Даллас» в шестой игре влетел «Вегасу» 0:6, хотя до этого вернулся в серию с 0-3 до 2-3.

Лишь 4 команды в истории НБА сравнивали счет в серии после 0-3 – и еще никому не удавалось доводить до победы решающий седьмой матч. Зато 26 таких примеров набралось в других лигах.

НХЛ (4)

В истории плей-офф Кубка Стэнли с трех поражений в серии начинали 204 команды. Из них камбэк совершили только в 4 случаях: исторически шанс на успех – 1,96%.

Финал Кубка Стэнли-1942

Единственный подобный камбэк в НХЛ, сделанный в финале. И единственный, завершившийся на домашней арене. Невероятное счастье испытали болельщики «Торонто».

Канадцы начали серию хуже некуда – с двух домашних поражений от «Детройта» (2:3 и 2:4). На выезде «Мейпл Лифс» тоже сначала проиграли (2:5), но затем перезагрузились и выдали серию из четырех побед подряд (4:3, 9:3, 3:0 и 3:1).

На решающую седьмую игру пришло 16 218 болельщиков – впервые в истории хоккейный матч в Канаде привлек больше 16 тысяч зрителей. После триумфа они просидели на арене еще час, дождавшись возвращения любимой команды из раздевалки.

Четвертьфинал Кубка Стэнли-1975

В следующий раз возвращения с 0-3 пришлось ждать больше 30 лет. Второй командой НХЛ, которой покорилось такое достижение, стали «Нью-Йорк Айлендерс». Это была битва равных во всем: «Айлендерс» посеяны в том плей-офф под четвертым номером, а «Питтсбург Пингвинз» – под пятым.

Первые три матча остались за «Питтсбургом» – 5:4, 3:1 и 6:4. Дальше включились «Айлс» – 3:1, 4:2 и 4:1. Решающая игра проходила в Питтсбурге, но победу с футбольным счетом 1:0 увезли гости.

Удивительно, «Айлендерс» едва не повторили редкий подвиг уже в следующем раунде. Полуфинал с «Филадельфией» команда вновь начала с трех поражений подряд, но затем сравняла счет в серии. Правда, на этот раз в седьмом матче удачливее оказался соперник – 4:1.

Полуфинал Восточной конференции-2010

На этот раз черед геройствовать пришлось уже самой «Филадельфии». Причем «Флайерз» посчитали, что просто возвращаться с 0-3 в серии – уже скучно. В противостоянии с «Бостоном» они не просто вернулись, но еще и горели 0:3 в седьмом матче! В итоге зажгли 4:3 как в игре, так и в серии.

В финале конференции «Филадельфия» прошлась катком по «Монреалю» (4-1 в серии), но в главном финале уступила «Чикаго» (2-4).

Первый раунд Западной конференции-2014

«ЛА Кингз» – пока последняя команда НХЛ, которой удалось уйти в серии с 0-3 в 4-3. Начиналось все хуже некуда: «Сан Хосе» в двух домашних играх накидал «Лос-Анджелесу» 13 голов – 6:3 и 7:2. В следующем матче уже появилась борьба – «Кингз» проиграли 3:4 в овертайме.

А затем пошел суперуверенный камбэк: 6:3, 3:0, 4:1 и 5:1. Причем хоккеисты «Лос-Анджелеса» Джефф Картер и Майк Ричардс в 2010-м проделывали то же самое в составе «Филадельфии», став первыми в истории НХЛ игроками, которые дважды побеждали в подобных сериях.

«ЛА Кингз» взяли в том сезоне Кубок Стэнли, по ходу плей-офф выиграв сразу три семиматчевые серии. Это рекорд.

КХЛ (1)

Финал Западной конференции Кубка Гагарина-2015

Единственный случай в истории КХЛ, когда серия вытаскивалась с 0-3. Это случилось 8 лет назад, когда СКА Вячеслава Быкова сломило ЦСКА Дмитрия Квартальнова.

Петербуржцы тогда впервые в истории вышли в финал Кубка Гагарина, а затем выиграли его в противостоянии с «Ак Барсом» (4-1 в серии).

Подробнее о великом камбэке СКА мы вспоминали здесь.

МЛБ (1)

В истории главной бейсбольной лиги мира успешный камбэк с 0-3 произошел лишь однажды. Чемпионская серия Американской лиги-2004 должна была выявить финалиста Мировой серии. Даже не увлекаясь бейсболом, вы точно знаете эти команды: «Бостон Ред Сокс» и «Нью-Йорк Янкиз».

Победителем в эпичной схватке вышли «Ред Сокс». В финале Мировой серии для «Бостона» все получилось куда проще – победные 4-0 с «Сент Луисом».

Остальные лиги (20)

Швейцарская национальная лига (5)

Чаще всех камбэки с 0-3 практикуют в хоккейном чемпионате Швейцарии. «Лугано», «Цуг» и «Давос» проделывали такой фокус в четвертьфиналах с 2006-го по 2008-й. Новый всплеск случился в 2022-м, когда «Давос» победил так в четвертьфинале, а «Цуг» в финале.

АХЛ (3)

Во второй по значимости хоккейной лиге Америки случались три волевые победы с 0-3 в сериях: в полуфинале 1960 года успех праздновали «Рочестер Амриканс», в финале южного дивизиона-1989 – «Адирондак Ред Уингс», а в полуфинале Востока-2013 – «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз».

Японская профессиональная лига бейсбола (3)

В японском бейсболе камбэки с 0:3 случались в трех чемпионских сериях: в 1958-м и 1986-м это удалось «Сайтаме Сейбу Лайонс», а в 1989-м – «Емиури Джайентс».

Мексиканская бейсбольная лига (2)

В 1971 году «Чаррос де Халиско» забрал в таком стиле титул, в 2021-м их путь повторила «Торос де Тихуана».

Словацкая экстралига (2)

Возвращаемся к хоккею, где камбэки с 0-3 любят больше всех. В Словакии такое дважды проделывала «Дукла» из Тренчина – в четвертьфиналах 2008 и 2011 годов.

ECHL (2)

Хоккейная лига Восточного побережья – это соревнование на ступень ниже АХЛ. Здесь с 0-3 возвращались «Цинциннати Сайклонс» (финал-2010) и «Айдахо Стилхэдз» (полуфинал-2018).

Финская хоккейная лига

Единственная подобная заруба в Финляндии – победителем из четвертьфинальной серии вышел «Эспоо Блюз», который уже в следующем раунде отлетит от «Пеликанс» 1-4 .

Белорусская экстралига

Один из самых свежих примеров отыгрыша с 0-3 произошел в апреле в Беларуси, где «Неман» вышел в финал, вырвав серию с «Юностью». Это первый подобный случай в истории белорусского чемпионата.

Кубок Филиппин по баскетболу

Да, в профессиональном баскетболе все-таки нашелся пример превращения серии из 0-3 в 4-3. В финале филиппинского Кубка это удалось «Сан Мигель Бирман».

***

Камбэки с 0:3 – достаточно частая история в юниорских хоккейных чемпионатах Северной Америки. В Канадской лиге таких случаев набралось 13 (по 5 в лиге Квебека и Онтарио, 3 в Западной лиге). Еще один пример произошел в USHL – главной юниорской лиге США.

Один из последних в мировом спорте подобных камбэков произошел как раз в Западной хоккейной лиге (одна из трех основных юниорских, входящих в Канадскую лигу) – в полуфинале Востока-2023 победу с 0-3 в серии вырвали «Саскатун Блейдз».

Нет исторического чуда в НБА. «Бостон» отлетел от «Майами» и доказал: победить после 0-3 невозможно

«Вегас» – в финале Кубка Стэнли! Не дал шансов на седьмой матч: забил 3 еще в первом периоде, а вратарь потащил вообще все

Фото: commons.wikimedia.org/Conn Smythe Fonds; East News/AP Photo/Michael Dwyer; Gettyimages.ru/Doug Pensinger, Maddie Meyer; globallookpress.com/IMAGO/Andreas Haas / imago images; milb.com

26 комментариев

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Albert Bagautdinov
«Бостон Ред Секс» - это сильно
+12
0
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Melnikov1968
Про НХЛ интересно было!!! Спасибо автору!!!
+9
-1
+8
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gorik1308
В белорусской хоккейной Экстралиге в этом сезоне "Неман" отыгрался с 0:3 с "Юностью" в плей-офф. Автор, отзовись!
+6
0
+6
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Космический Котик
Ночью посмотрел только 2 периода, дело даже не в счёте, а по игре Даллас просто никакой был. Вегас во всём превзошёл, на площадке была одна команда.
+3
0
+3
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Виктор Клименко
Ответ Albert Bagautdinov
«Бостон Ред Секс» - это сильно
потому и победили, это такой БДСМ у них))
+3
0
+3
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Сергей Кот
а было в хоккее такое, что пришлось делать еще и камбэк по ходу четвертого матча?
+2
0
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IntoTheRainBow
надо понимать что в бейсболе исторически очень короткий плей-офф

в 2004, к примеру, он состоял всего из 7 серий (в 2004 выходили 8 команд, а до 1995 вообще всего 4), причем дивизионный раунд игрался (да и сейчас играется) до 3 побед (ну, такая философия сезона, покажи силу в регулярке на 162 матча, а плей-офф - во многом рандом)

в общем, до 4 побед (серий, где 3 победы еще не проводят тебя в следующий раунд) - только три в сезоне, финалы лиг и Мировая Серия, и тогда и до сих пор (а в НБА и НХЛ таких серий в сезоне по пятнадцать)

так что в лапте камбэчить с 0-3 просто некогда в силу формата постсизона
+2
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Superkenguroo
Автор молодец
+1
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Иволгин
Флайрз 2010 в том плей-офф были примером плотной силовой команды, из звезд первой величины был только возрастной Пронгер (Жиру этот статус обрел позже).
Очень за них болел, особенно во время сумасшедшей серии с Брюинз. Жаль, но в финале против молодого, голодного, талантливого Чикаго самоотдачи и дисциплины было мало.
+1
0
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Bobby Clarke
Майами Хит нет в этом списке, но сейчас они очень напоминают медленно разгоняющийся каток того самого ЛАК-2014. Так же с 8го заползли и всех потихоньку перемалывают.
+1
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RBS
Могли когда-то листья, айлы и крылья. Победа с 0-3 это мегахарактер, монстры!!!
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Begbie
За Швейцарию отдельный плюс!)
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Виталий Коваленко
Не день зеленых вчера был конечно, что в хоккее, что в баскете.
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мэтр_теней
Кингс очень хорошо помню. так как болел за Шаркс в том плей офф. Потом уже симпатизировал Кингс.
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xxx-xxx
Ответ Albert Bagautdinov
«Бостон Ред Секс» - это сильно
Там кстати владелец Генри, кто купил тонущий Ливерпуль и вывел обратно в элиту, профи экстра класса.
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Азатхан Чекабаев
Автор
Ответ gorik1308
В белорусской хоккейной Экстралиге в этом сезоне "Неман" отыгрался с 0:3 с "Юностью" в плей-офф. Автор, отзовись!
Упущение! Добавил, дзякую)
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IntoTheRainBow
Ответ Сергей Кот
а было в хоккее такое, что пришлось делать еще и камбэк по ходу четвертого матча?
если любопытно то упомянутый камбэк Ред Сокс - Носки проигрывали внизу 9 иннинга (последнего из основных) четвертого матча и фактически довольно долгое время были в одном взмахе биты от 0-4 в серии
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Andy Brandy
Ответ Сергей Кот
а было в хоккее такое, что пришлось делать еще и камбэк по ходу четвертого матча?
Внимательнее читай публикацию и найдёшь ответ на свой вопрос
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Сергей Кот
Ответ IntoTheRainBow
если любопытно то упомянутый камбэк Ред Сокс - Носки проигрывали внизу 9 иннинга (последнего из основных) четвертого матча и фактически довольно долгое время были в одном взмахе биты от 0-4 в серии
к сожалению, в бейсболе ничего не понимаю..
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Сергей Кот
Ответ Andy Brandy
Внимательнее читай публикацию и найдёшь ответ на свой вопрос
к сожалению не нашел, хоть и перечитал
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Philip J Fry
Ответ Сергей Кот
к сожалению не нашел, хоть и перечитал
На этот раз черед геройствовать пришлось уже самой «Филадельфии». Причем «Флайерз» посчитали, что просто возвращаться с 0-3 в серии – уже скучно. В противостоянии с «Бостоном» они не просто вернулись, но еще и горели 0:3 в седьмом матче! В итоге зажгли 4:3 как в игре, так и в серии.
Как ты читаешь?
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Сергей Кот
Ответ Philip J Fry
На этот раз черед геройствовать пришлось уже самой «Филадельфии». Причем «Флайерз» посчитали, что просто возвращаться с 0-3 в серии – уже скучно. В противостоянии с «Бостоном» они не просто вернулись, но еще и горели 0:3 в седьмом матче! В итоге зажгли 4:3 как в игре, так и в серии. Как ты читаешь?
а теперь внимательно прочитай мой вопрос. а потом внимательно прочитай свою цитату, которую я, безусловно, читал в тексте статьи. потом еще раз повтори это действие. и так до того момента, пока не щелкнет "ааа, вот ты про что..".
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Bigbadaboom
Ответ Иволгин
Флайрз 2010 в том плей-офф были примером плотной силовой команды, из звезд первой величины был только возрастной Пронгер (Жиру этот статус обрел позже). Очень за них болел, особенно во время сумасшедшей серии с Брюинз. Жаль, но в финале против молодого, голодного, талантливого Чикаго самоотдачи и дисциплины было мало.
Ночами не спал, весь плей-офф филек смотрел. В 6 матче финала такая нелепость залетела в от.(вроде бы).
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