20 комментариев

События, люди, явления.

За «Барселону» дебютировал 15-летний нападающий Ламин Ямаль. 16-летие парень отпразднует только летом – он родился 13 июля 2007 года. Еще раз: 2007 года!

Самое время вспоминать, каким был мир, когда юноша из «Барсы» появился на свет.

Например, Ямаль родился уже после первого хет-трика Лео Месси. Трешку «Реалу» в класико аргентинец отгрузил 10 марта 2007 года.

Тренерская карьера Пепа Гвардиолы началась меньше чем за месяц до рождения Ламина. В конце июня легендарный футболист возглавил «Барселону Б».

В январе 2007-го Мишеля Платини избрали президентом УЕФА.

А в марте открыли реконструированный «Уэмбли». 24 марта там провели первый официальный матч – между молодежками Англии и Италии. За англичан играли Кэйхилл и Бэйнс, за итальянцев – Кьеллини, Кришито и Розина.

В мае были финалы еврокубков. И Кубок УЕФА в составе «Севильи» выиграл Александр Кержаков – на год раньше «Зенита».

А в финале Лиги чемпионов Карло Анчелотти отомстил «Ливерпулю» за стамбульское чудо-2005. В Афинах «Милан» победил 2:1 благодаря дублю Филиппо Индзаги.

В ноябре, уже после рождения Ламина Ямаля, «Зенит» впервые стал чемпионом России. Помните гол Ширла и спасение Домингеса в Раменском?

Переходим к другим видам спорта. На драфте НБА Кевина Дюрэнта выбрали под вторым номером. Первым стал, кхм, Грег Оден. В НХЛ же первым номером драфта стащили Патрика Кэйна.

А в мае в Москве прошел чемпионат мира по хоккею. Суперкоманда с Овечкиным и Малкиным внезапно проиграла в овертайме финнам. Одно из самых обидных поражений сборной.

И снова футбол! Через 2 дня после рождения Ламина Ямаля сборная Бразилии выиграла Копу. Команда, в которой Вагнер Лав был основным нападающим, в финале разгромила Аргентину (3:0).

В сентябре сборная России по баскетболу сделала испанцев – и выиграла чемпионат Европы. Судьбу финала решил бросок Джона Роберта Холдена за 2 секунды до конца. Легендарно!

В начале года Стив Джобс представил первый айфон. 29 июня смартфон поступил в продажу – за 2 недели до рождения Ламина Ямаля.

Это был хороший год и для российского телевидения. В марте на канале СТС запустили познавательное шоу «Галилео» с Александром Пушным.

А в сентябре вышла первая серия «Папиных дочек».

В США же запустили Californication с харизматичным Дэвидом Духовны и «Теорию большого взрыва» про похождения гиков-физиков – один из самых успешных ситкомов.

В марте был не только прорывной хет-трик Месси. Рианна выпустила Umbrella – мегахит.

А в России вышел знаковый для русского рэпа альбом «Город дорог». Спасибо центру за это.

Лидером кинопроката в России стала вторая часть «Иронии Судьбы» с Константином Хабенским, Лизаветой Боярской и Сергеем Безруковым.

Весь мир смотрел завершение трилогии «Пираты Карибского моря». Тогда же вышли «Человек-паук 3», «Гарри Поттер и Орден феникса» и «Такси 4» с камео Джибриля Сиссе.

Лучшим мультфильмом года стал очаровательный «Рататуй» от студии Pixar.

«Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду», – впервые услышали любители видеоигр в 2007 году, когда вышел «Сталкер: тень Чернобыля». И вообще год был хороший: первые части Assasin’s Creed, Bioshock, Mass Effect, Portal, Crysis и «Ведьмака».

А через неделю после рождения Ламина Ямаля появилась седьмая книга про Гарри Поттера. После стольких лет? Всегда!

А каким вы запомнили 2007-й?

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle, Lars Baron/Bongarts, Dima Korotayev/Bongarts, Julian Finney, Jasper Juinen, Stu Forster, Vladimir Pesnya/Epsilon, Alex Livesey, David Paul Morris; East News/JOSEP LAGO / AFP, Chris McGrath/Getty Images via AFP, LUIS ACOSTA / AFP; kinopoisk.ru; commons.wikimedia.org; СТС