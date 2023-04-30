20 комментариев

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Вернули 2007-й в честь 15-летнего из «Барсы»: первый хет-трик Месси, первый айфон, великий Евробаскет и «Галилео»

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События, люди, явления.

За «Барселону» дебютировал 15-летний нападающий Ламин Ямаль. 16-летие парень отпразднует только летом – он родился 13 июля 2007 года. Еще раз: 2007 года!

Самое время вспоминать, каким был мир, когда юноша из «Барсы» появился на свет.

Например, Ямаль родился уже после первого хет-трика Лео Месси. Трешку «Реалу» в класико аргентинец отгрузил 10 марта 2007 года. 

Тренерская карьера Пепа Гвардиолы началась меньше чем за месяц до рождения Ламина. В конце июня легендарный футболист возглавил «Барселону Б».

В январе 2007-го Мишеля Платини избрали президентом УЕФА.

А в марте открыли реконструированный «Уэмбли». 24 марта там провели первый официальный матч – между молодежками Англии и Италии. За англичан играли Кэйхилл и Бэйнс, за итальянцев – Кьеллини, Кришито и Розина.

В мае были финалы еврокубков. И Кубок УЕФА в составе «Севильи» выиграл Александр Кержаков – на год раньше «Зенита».

А в финале Лиги чемпионов Карло Анчелотти отомстил «Ливерпулю» за стамбульское чудо-2005. В Афинах «Милан» победил 2:1 благодаря дублю Филиппо Индзаги.

В ноябре, уже после рождения Ламина Ямаля, «Зенит» впервые стал чемпионом России. Помните гол Ширла и спасение Домингеса в Раменском?

Переходим к другим видам спорта. На драфте НБА Кевина Дюрэнта выбрали под вторым номером. Первым стал, кхм, Грег Оден. В НХЛ же первым номером драфта стащили Патрика Кэйна.

А в мае в Москве прошел чемпионат мира по хоккею. Суперкоманда с Овечкиным и Малкиным внезапно проиграла в овертайме финнам. Одно из самых обидных поражений сборной.

И снова футбол! Через 2 дня после рождения Ламина Ямаля сборная Бразилии выиграла Копу. Команда, в которой Вагнер Лав был основным нападающим, в финале разгромила Аргентину (3:0).

В сентябре сборная России по баскетболу сделала испанцев – и выиграла чемпионат Европы. Судьбу финала решил бросок Джона Роберта Холдена за 2 секунды до конца. Легендарно!

В начале года Стив Джобс представил первый айфон. 29 июня смартфон поступил в продажу – за 2 недели до рождения Ламина Ямаля.

Это был хороший год и для российского телевидения. В марте на канале СТС запустили познавательное шоу «Галилео» с Александром Пушным.

А в сентябре вышла первая серия «Папиных дочек».

 

В США же запустили Californication с харизматичным Дэвидом Духовны и «Теорию большого взрыва» про похождения гиков-физиков – один из самых успешных ситкомов.

В марте был не только прорывной хет-трик Месси. Рианна выпустила Umbrella – мегахит.

А в России вышел знаковый для русского рэпа альбом «Город дорог». Спасибо центру за это.

Лидером кинопроката в России стала вторая часть «Иронии Судьбы» с Константином Хабенским, Лизаветой Боярской и Сергеем Безруковым.

Весь мир смотрел завершение трилогии «Пираты Карибского моря». Тогда же вышли «Человек-паук 3», «Гарри Поттер и Орден феникса» и «Такси 4» с камео Джибриля Сиссе.

Лучшим мультфильмом года стал очаровательный «Рататуй» от студии Pixar. 

«Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду», – впервые услышали любители видеоигр в 2007 году, когда вышел «Сталкер: тень Чернобыля». И вообще год был хороший: первые части Assasin’s Creed, Bioshock, Mass Effect, Portal, Crysis и «Ведьмака».

А через неделю после рождения Ламина Ямаля появилась седьмая книга про Гарри Поттера. После стольких лет? Всегда!

А каким вы запомнили 2007-й?

15-летний дебютировал за «Барсу». Кто такой Ламин Ямаль?

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Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle, Lars Baron/Bongarts, Dima Korotayev/Bongarts, Julian Finney, Jasper Juinen, Stu Forster, Vladimir Pesnya/Epsilon, Alex Livesey, David Paul Morris; East News/JOSEP LAGO / AFP, Chris McGrath/Getty Images via AFP, LUIS ACOSTA / AFP; kinopoisk.ru; commons.wikimedia.org; СТС

20 комментариев

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Moe Joe
действительно хорошие были времена. весь мир не ненавидел нас.
впереди был великий 2008 год. мы верили в будущее, и даже не предполагали, что всё так выйдет (
+35
-4
+31
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Moe Joe
как же летит время(
+8
0
+8
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SopTecret
Ответ Vitto
А почему 2008 великий?
ЧМ по хоккею выиграли, бронзу ЧЕ по футболу, Евровидение, выбрали Медведева
+6
0
+6
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gastyc
Ответ Vitto
А почему 2008 великий?
для меня вообще это один из лучших годов жизни)) а так для России в спорте и не только один из самых знаковых годов
+5
0
+5
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NickN
У меня первый комп в доме летом 2007го появился. Выкупали у китайских студентов из медучилища, которые выпускались. Весь интерфейс был на китайском - парни просто показали "куда нужно тыкать", чтобы его запустить, и куда вставлять диски с играми. Так месяц вся семья и мучилась, пока на работе родителей кто-то не дал диск с русской виндой :). (Комп сгорел в буквальном смысле через полтора года - был слабенький и старенький).
+3
0
+3
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Осман Унагасов
в 2007г закончил школу и уехал поступать в ВУЗ... как же летит время. ашалеть
+1
0
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Lionel Andres Messi 10
Знать всё на свете нереально, но я, мечту свою лелея, решил проблему гениально — я подключаюсь к «Галилео».
+1
0
+1
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Георгий Большаков
Ответ Moe Joe
действительно хорошие были времена. весь мир не ненавидел нас. впереди был великий 2008 год. мы верили в будущее, и даже не предполагали, что всё так выйдет (
Но ведь и сейчас весь мир не ненавидит нас, а только Европа и США
+5
-4
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S4astliff4ik77
Ответ Moe Joe
действительно хорошие были времена. весь мир не ненавидел нас. впереди был великий 2008 год. мы верили в будущее, и даже не предполагали, что всё так выйдет (
Весь мир, ты серьезно? В 2007 нас ненавидели примерно столько же сколько и сейчас, одна десятая « прогрессивного» человечества . И примерно те же и остались.
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maggiu
Ответ Vitto
А почему 2008 великий?
Здесь был целый материал на эту тему.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vitalysuvorov/1270813.html
0
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Angel LABRUNA
Ответ Moe Joe
действительно хорошие были времена. весь мир не ненавидел нас. впереди был великий 2008 год. мы верили в будущее, и даже не предполагали, что всё так выйдет (
Какраз в 2008-м вы начли великий поход за всемирной ненавистью. Тогда вам все сошло с рук благлдоря ничтожеству Обаме, Саркози, Меркель.
+3
-3
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Vitto
Ответ SopTecret
ЧМ по хоккею выиграли, бронзу ЧЕ по футболу, Евровидение, выбрали Медведева
Ааа)
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Михаил Казадаев
Ответ Moe Joe
действительно хорошие были времена. весь мир не ненавидел нас. впереди был великий 2008 год. мы верили в будущее, и даже не предполагали, что всё так выйдет (
как же летит время(
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NartApsua
Ответ Setdow Kazuto
Почему ненавидел?
НЕ ненавидел)
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Setdow Kazuto
Ответ Moe Joe
действительно хорошие были времена. весь мир не ненавидел нас. впереди был великий 2008 год. мы верили в будущее, и даже не предполагали, что всё так выйдет (
Почему ненавидел?
0
0
0
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Vitto
Ответ Moe Joe
действительно хорошие были времена. весь мир не ненавидел нас. впереди был великий 2008 год. мы верили в будущее, и даже не предполагали, что всё так выйдет (
А почему 2008 великий?
+1
-1
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Baxxter
Июнь 2007. Мне вырезали аппендицит)))
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maggiu
Я бы добавил великий гол Месси.
https://www.youtube.com/watch?v=sGteJAB-OGA
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ОттоДракула
https://www.youtube.com/watch?v=pcr8kBeA_kE&list=LL&index=6&ab_channel=ArtemNechepurenko
0
0
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