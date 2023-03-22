В 27-м туре немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» победила «Вольфсбург» 2:0. Было в матче и околофутбольное событие – постарались фанаты «Боруссии».

В начале игры в одной из пауз они забросали поле разноцветными пасхальными яйцами. Некоторые нарядились в кроликов. Пришлось ждать, пока сотрудники стадиона уберут все лишнее с поля. Они, кстати, были готовы к этой акции, так что справились вполне оперативно.

Именно в воскресенье, 9 апреля, в 2023 году отмечалась католическая Пасха. Православная Пасха отмечается 16 апреля.

Суть акции – протест против времени начала матчей

Замусорив поле, болельщики «Боруссии» развернули баннер, где обратились к DFL (немецкой футбольной лиге) и DAZN (стриминговому сервису): «Время начала матчей выкручивает нам яйца». Дальше были оскорбительные скандирования в адрес DFB (Немецкого футбольного союза).

В Бундеслиге тур обычно начинается одним матчем в пятницу, четыре-пять игр проходят днем в субботу, затем следует одна вечерняя. На воскресенье намечена одна дневная встреча и одна-две вечерних.

Матч днем в субботу – самое удобное время для болельщиков. Раньше вообще все матчи в Бундеслиге начинались в субботу в 15:30. Сейчас в это время стартуют лишь четыре-пять игр. «Боруссию» фанаты считают самой пострадавшей.

И вот почему: из всех 34 игр «Боруссии» в этом сезоне (пока сыграно 27) на день субботы выпали лишь девять матчей.

Rp-online.de ссылается на предматчевое сообщение ультрас Гладбаха для Blockflöte: «На сегодняшнем матче мы пошлем четкий сигнал против несправедливой практики и за давно назревшие реформы DFL. Составляемое вами расписание действует нам на нервы».

Едва ли это что-то может изменить, ведь даты и время начала матчей в Бундеслиге уже расписаны до конца сезона. Но позицию фанаты обозначили, да еще и сделали это оригинально.

Протесты фанатов уже работали – Бундеслига отменила матчи по понедельникам

Это было несколько лет назад, тогда сила протеста помогла. Традиция игр по понедельникам была внедрена еще в 1993 году во второй Бундеслиге, но в сезоне-2018/19 на каждом стадионе клубов Бундеслиги звучали призывы отменить игры в этот день, хотя их активно продвигали лига и ее медиаслужба.

Фанаты реагировали – были и бойкоты матчей, и длительное молчание, и другие разнообразные акции. Прежде всего, им не нравилось преодолевать серьезные расстояния между городами именно в понедельник – план действий совершенно иной, большой компанией уехать сложно, да еще и нужно брать отгулы на работе.

DFL, напротив, попыталась на этих матчах подзаработать, хоть и отрицала это публично. Заодно она объясняла это необходимостью участникам Лиги Европы играть на день позже, а еще спокойным походом болельщиков команд из региональных лиг на матчи своих клубов без отвлечения на возможные игры Бундеслиги, идущих в то же время. Фанаты, ясное дело, совсем не считали это за сколько-нибудь значимые аргументы.

В ноябре 2018-го Бундеслига объявила, что с сезона-2021/22 матчей по понедельникам не будет. В апреле 2021-го прошла последняя такая игра – примечательно, что закончилась 0:0, голов не забили «Хоффенхайм» и «Байер».

Фото: globallookpress.com/Marius Becker, IMAGO/Norbert SCHMIDT, Malte Ossowski/Sven Simon; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; East News/IMAGO/Darius Simka