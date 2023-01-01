Как футболисты встретили Новый год: Глушаков сходил в баню, Кокорин затусил с шампанским и братом

Вот и пришел новый 2023-й год. Многие из футболистов его качественно встретили. Рассказываем.

Лео Месси еще в Аргентине – на днях закатил вечеринку в честь победы на чемпионате мира. Среди гостей: Паредес, Ди Мария, Макси Родригес. Но Новый год – в семейном кругу.

А вот полная семья Альваресов. Хулиан уже вернулся в Манчестер и показал медаль болельщикам «Сити».

Многие игроки ЦСКА праздновали вместе. Здесь все: Чалов, Кучаев, Дивеев, Обляков... А также бывший воспитанник клуба Константин Марадишвили, который перешел в «Локомотив».

Смотрите, какая идиллия у семьи Соболевых.

А вот новогодняя атмосфера в доме Антона Шунина.

А вот такие красивые елки нарядили Осипенко, Караваев и Баринов.

У Дениса Глушакова та же традиция, что и у Жени Лукашина – под Новый год он ходит в баню.

А Кокорин на Кипре развлекался вместе с братом. После вина открыл еще и шампанское, а там понеслось. Наутро пришлось удалить половину сторис.

Валерий Карпин отметил в классической обстановке: елка, камин, жена.

А Леонид Слуцкий уехал в Монако и встретил наступление 2023 года у казино «Монте-Карло». Приехал туда после путешествия в Эдинбург. Когда засиделся в Казани.

Сколько Погребняков на одном фото!

Артем Ребров в семейном кругу.

Бразильцы «Зенита» встретили 2023-й на родине. Малком еще и ждет ребенка.

Клаудиньо с друзьями.

Дуглас Сантос с семьей.

Вендел с ребенком.

Дубай – популярнейшее направление зимнего отдыха российских игроков. Туда поехали Глебов и Рифат Жемалетдинов.

А закончим фотоподборку Михаилом Игнатовым и его милейшим песелем!

С Новым годом!

Фото: instagram.com