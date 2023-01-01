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Как футболисты встретили Новый год: Глушаков сходил в баню, Кокорин затусил с шампанским и братом

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Вот и пришел новый 2023-й год. Многие из футболистов его качественно встретили. Рассказываем. 

Лео Месси еще в Аргентине – на днях закатил вечеринку в честь победы на чемпионате мира. Среди гостей: Паредес, Ди Мария, Макси Родригес. Но Новый год – в семейном кругу.

А вот полная семья Альваресов. Хулиан уже вернулся в Манчестер и показал медаль болельщикам «Сити».

Многие игроки ЦСКА праздновали вместе. Здесь все: Чалов, Кучаев, Дивеев, Обляков... А также бывший воспитанник клуба Константин Марадишвили, который перешел в «Локомотив».

Смотрите, какая идиллия у семьи Соболевых.

А вот новогодняя атмосфера в доме Антона Шунина.

А вот такие красивые елки нарядили Осипенко, Караваев и Баринов.

У Дениса Глушакова та же традиция, что и у Жени Лукашина – под Новый год он ходит в баню.

А Кокорин на Кипре развлекался вместе с братом. После вина открыл еще и шампанское, а там понеслось. Наутро пришлось удалить половину сторис.

Валерий Карпин отметил в классической обстановке: елка, камин, жена.

А Леонид Слуцкий уехал в Монако и встретил наступление 2023 года у казино «Монте-Карло». Приехал туда после путешествия в Эдинбург. Когда засиделся в Казани.

Сколько Погребняков на одном фото!

Артем Ребров в семейном кругу.

Бразильцы «Зенита» встретили 2023-й на родине. Малком еще и ждет ребенка.

Клаудиньо с друзьями.

Дуглас Сантос с семьей.

Вендел с ребенком.

Дубай – популярнейшее направление зимнего отдыха российских игроков. Туда поехали Глебов и Рифат Жемалетдинов.

А закончим фотоподборку Михаилом Игнатовым и его милейшим песелем!

С Новым годом!

События российского спорта, которые все-таки дарили радость и надежду в 2022-м

2022-й в одной картинке. Панорама Sports.ru со всем самым ярким в спорте

Фото: instagram.com

17 комментариев

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arsenal.ave
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Ответ atc73
Фото с Глушаковым похоже на стоп-кадр из фильмов для взрослых
Рубен пропарил видимо хорошенько))
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justbored
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Ответ Alex mahoun
У Дона Валерона жена огонь 🔥
Супруга Дона всем своим видом как бы сообщает "а вот мой кошелёчек".
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Ещё
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Мда, у Карпина женщина с отрывом самая сочная из этого набора. Остальные либо девочки без вкуса и понимания себя, либо пациентки не самых топовых хирургов.
Уважение Валерию Георгиевичу, умеет жить.
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banchik1
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Последнее фото Игнатова напомнило фотографию вратаря Аргентины с награждения на ЧМ и с его личной наградой, извините.
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Barcelonec1986
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У Соболева супруга- Саша Грей ?
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Mephisto_BLR
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Стоит отметить что у Карпина вкус на женщин имеется. Жена Валерия очеень привлекательная, не хуже жгучей испанки (которую помнят на спортсе), скорее даже лучше!
Не пошло, со вкусом, шикарно! И вообще привет Ей, я знаю она это читает)
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Вася Жучкин
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О том, что Глушаков сходил в баню, а Кокорин затусил с братом, можно даже не писать: разве кто-то ожидал от них другого?
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Мэр Чунга-чанги
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Кокорин так давно с шампанским знаком, тоже можно сказать семья
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chebman
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"Многие игроки ЦСКА праздновали вместе. Здесь все: Чалов, Кучаев, Марадишвили, Дивеев, Обляков..."
А ничего, что Марадишвили уже не игрок ЦСКА?
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Remeslo Wood
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Коко в своем репертуаре
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Oleg Pepel
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Марадишвили обратно перешел?))
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Добрый Ретроград
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Дубай - самое популярное место расеянских со...жанок
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ɔculpa
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У Баринова даже на новогодней фотке с семьёй физиономия крайне сложная.
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Виктор Войнов
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Вендел же накуренный?))
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atc73
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Фото с Глушаковым похоже на стоп-кадр из фильмов для взрослых
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atc73
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Жемалетдинов к успеху пришёл: вырвался в свет, улетел в Дубай, прикупил золотые часики, нашёл себе куколку с губами)
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Alex mahoun
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У Дона Валерона жена огонь 🔥
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