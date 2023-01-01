Как футболисты встретили Новый год: Глушаков сходил в баню, Кокорин затусил с шампанским и братом
Вот и пришел новый 2023-й год. Многие из футболистов его качественно встретили. Рассказываем.
Лео Месси еще в Аргентине – на днях закатил вечеринку в честь победы на чемпионате мира. Среди гостей: Паредес, Ди Мария, Макси Родригес. Но Новый год – в семейном кругу.
А вот полная семья Альваресов. Хулиан уже вернулся в Манчестер и показал медаль болельщикам «Сити».
Многие игроки ЦСКА праздновали вместе. Здесь все: Чалов, Кучаев, Дивеев, Обляков... А также бывший воспитанник клуба Константин Марадишвили, который перешел в «Локомотив».
Смотрите, какая идиллия у семьи Соболевых.
А вот новогодняя атмосфера в доме Антона Шунина.
А вот такие красивые елки нарядили Осипенко, Караваев и Баринов.
У Дениса Глушакова та же традиция, что и у Жени Лукашина – под Новый год он ходит в баню.
А Кокорин на Кипре развлекался вместе с братом. После вина открыл еще и шампанское, а там понеслось. Наутро пришлось удалить половину сторис.
Валерий Карпин отметил в классической обстановке: елка, камин, жена.
А Леонид Слуцкий уехал в Монако и встретил наступление 2023 года у казино «Монте-Карло». Приехал туда после путешествия в Эдинбург. Когда засиделся в Казани.
Сколько Погребняков на одном фото!
Артем Ребров в семейном кругу.
Бразильцы «Зенита» встретили 2023-й на родине. Малком еще и ждет ребенка.
Клаудиньо с друзьями.
Дуглас Сантос с семьей.
Вендел с ребенком.
Дубай – популярнейшее направление зимнего отдыха российских игроков. Туда поехали Глебов и Рифат Жемалетдинов.
А закончим фотоподборку Михаилом Игнатовым и его милейшим песелем!
С Новым годом!
События российского спорта, которые все-таки дарили радость и надежду в 2022-м
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Фото: instagram.com
Уважение Валерию Георгиевичу, умеет жить.
Не пошло, со вкусом, шикарно! И вообще привет Ей, я знаю она это читает)
А ничего, что Марадишвили уже не игрок ЦСКА?