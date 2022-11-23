Фотоальбом карьеры Синиши Михайловича: титул с «Лацио», хет-трик со штрафных, дружба с Манчини

Умер Синиша Михайлович. Один из самых харизматичных футболистов 90-х и начала 2000-х, ставший тренером, долго боролся с лейкемией – и все-таки болезнь взяла свое.

Грустный повод открыть фотоальбом и вспомнить, за что полюбили Синишу.

Уже в 19, в первом же сезоне в большом футболе, Синиша Михайлович стал чемпионом Югославии в составе «Войводины». Через пару лет талантливого защитника забрали в мощнейшую «Црвену Звезду». И тут Синиша сразу взял Кубок чемпионов – в полуфинале забил со штрафного «Баварии», а в финале реализовал пенальти в послематчевой серии.

Следующим шагом стал переезд в Серию А. Михайлович оказался в «Роме»: там его ставили на левый фланг полузащиты или оставляли в запасе. Синиша много раз называл этот этап худшим в карьере.

А еще серб вспоминал, что именно он запустил карьеру Франческо Тотти, посоветовав тренеру ввести парня в состав.

Из «Ромы» Михайлович сбежал в «Сампдорию» – там он снова стал получать удовольствие от футбола. В генуэзском клубе Синиша окончательно превратился в центрального защитника и принялся бить рекорды Серии А по голам со штрафных.

Там вообще собралась отличная команда: Дзенга, Гуллит, Ломбардо, тренер Свен-Йоран Эрикссон, потом появились Зеедорф и Карамбе. Главным другом Синиши из того состава стал Роберто Манчини – вместе они потом перебрались в «Лацио» и потренировали «Интер».

Из-за дисквалификации сборной Югославии Синиша попал на первый большой международный турнир только в 1998 году. И в первом же матче положил Ирану со штрафного. И на ЧМ-98, и на Евро-2000 югославов в первом раунде плей-офф останавливала Голландия.

После чемпионата мира Синиша во второй раз за карьеру перешел в клуб из Рима. Теперь это был «Лацио», где уже год играл хороший друг Манчини. Тут и случился, пожалуй, главный хайлайт карьеры Синиши – хет-трик со штрафных.

Символично, что трешку мощнейшими ударами получила «Сампдория» – бывший клуб Синиши. Вратарь Фабрицио Феррон несколько лет пытался отбивать штрафные Михайловича на тренировках, но тут его это не спасло.

Михайлович был хорош не только на штрафных. В центре защиты он сформировал отличный дуэт с Нестой – в первом совместном сезоне пропустили меньше всех в Серии А. На следующий год взяли Скудетто.

Именно за «Лацио» Синиша провел больше всего матчей и забил больше всего голов в Италии. Вместе с главным клубом в карьере он взял и Суперкубок УЕФА, и Кубок обладателей кубков, и пару Кубков Италии.

Михайлович был бескомпромиссным и не стеснялся жестить. Сам признавался, что иногда на пару с Фернанду Коуту выбирали жертву и начинали с первых минут задирать, бить и провоцировать. Когда-то от Синиши прилетело и молодому Златану – мужчины помирились и стали друзьями уже в «Интере».

После 6 отличных лет в «Лацио» Синишу позвал «Интер» – там как раз начал тренировать Роберто Манчини. Друзья снова воссоединились, а сербский защитник еще немного продлил карьеру в Серии А. И даже ухватил еще одно чемпионство, которое миланский клуб получил в результате кальчополи.

Там же Синиша начал тренировать – для начала стал ассистентом друга Роберто. Михайлович подружился со Златаном и даже научил шведа бить штрафные. В 2008-м Манчини ушел из «Интера» – Синиша проследовал за другом.

Тогда Синишу позвала «Болонья». С первого раза не получилось: 4 победы в 22 матчах.

Через полгода Михайлович оказался в безнадежной «Катании». И, к удивлению многих, спас команду от вылета – уже во втором матче грохнул в гостях «Ювентус», а потом добавил и победу над «Интером». Команда финишировала на 13-м месте, а серба пригласили в «Фиорентину».

Шарфик Синише точно подходил. С результатами было средне.

Потом Михайловичу доверили вывести Сербию на ЧМ-2014. Закончилось все еще на стадии квалификации – заняли третье место в группе с Хорватией, Бельгией и Уэльсом. После такого Синиша вернулся в Италию.

Возвращение в «Сампдорию» было хорошим шагом. Пара достойных сезонов: в первом уверенно избежали вылета (такую задачу поставили перед тренером), во втором – пробились в еврокубки.

На успехи клюнул «Милан», продолжавший перестройку. Максимально спорный выбор для легенды «Лацио» и звезды «Интера», но все равно серьезный вызов в карьере. Именно Синиша поверил в Доннарумму, но каких-то других глобальных успехов у тренера не случилось. Продержался меньше сезона.

В Риме Синиша играл, в Генуе и Милане – играл и работал. На очереди был Турин и местный «Торино».

Ярчайший хайлайт карьеры в «Торино» – тренировка вратаря. Даже в 48 лет Синиша не разучился раскладывать мячи по девяткам. «Я обычно устраиваю занятия с вратарями в понедельник-вторник. Так у ребят остается время отойти после того, как я уничтожаю их своими ударами и они теряют уверенность в себе», – шутил Михайлович.

В 2018-м Синишу позвал лиссабонский «Спортинг». Через 9 дней в клубе сменилось управление – и Михайлович снова вернулся в Италию.

Там уже ждала «Болонья». Команда из зоны вылета преобразилась под руководством сербского тренера и выдала один из самых ярких периодов в современной истории клуба.

А в июле 2019-го на специальной пресс-конференции Синиша рассказал о диагнозе – у него обнаружили лейкемию. Вместо предсезонки – курс химиотерапии. Но к первому матчу Михайлович вернулся на бровку.

Михайловича поддерживали всей Серией А, а сам он активно лечился – и, когда мог, был на связи с командой. По телефону, по скайпу. А футболисты после побед приезжали под окна больницы и пели для тренера.

«Когда я объявил о болезни, то сказал, что вызываю ее на поединок – и посмотрим, кто кого. Так и было, так и вышло. Я помню себя на поединке с «Вероной», когда на мне живого места не было и выглядел я, как ходячий скелет в кепке, но я дал обещание команде – быть с ней».

Казалось, Синиша выигрывает битву у болезни. Он и сам в это верил, но предпочитал концентрироваться на футболе и на «Болонье».

В прошлом году вообще казалось, что у Михайловича все отлично. Он раздавал стиль на бровке и выглядел бодрейшим человеком. Мы обсуждали не болезнь сербского тренера, а его коллекцию кроссовок.

В марте 2021-го Синиша и Златан даже выступили на музыкальном фестивале «Сан-Ремо». Какие же счастливые!

Но в 2022-м лейкемия вернулась. В марте Синиша снова лег в больницу: «Есть риск рецидива, эта болезнь коварна. В этот раз я сыграю на опережение и не отпущу. Если первого урока было мало, я преподам еще один».

Тренер в итоге использовал болезнь для мотивации игроков. И после победы над «Интером» вся команда снова собралась под окнами больницы.

Правда, сезон-2022/23 начался не очень хорошо – всего 3 очка в 5 матчах. И в сентябре Синишу уволили.

1 декабря Михайлович в последний раз показался на публике – пришел на презентацию книги Зденека Земана.

А 16 декабря 2022 года Синиши Михайловича не стало.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Francesco Pecoraro, Claudio Villa, Mario Carlini, Srdjan Stevanovic, Gabriele Maltinti, Maurizio Lagana, Lutz Bongarts, Phil Cole globallookpress.com/Massimo Paolone