🇩🇪 Вспоминаем ЧМ-2006: новая Германия, Италия берет Кубок на фоне Кальчополи, незабываемый уход Зидана

Sports.ru продолжает цикл фоторассказов о чемпионатах мира. Всего выйдет 6 серий – о каждом турнире в период с 1998-го по 2018-й. У нас хватает поводов считать именно эти ЧМ современными: привычный формат в 32 команды, телевизионная картинка (многие из нас все видели в прямом эфире), хорошо знакомые истории и фигуры.

Третий эпизод – о невероятно пестром и драматичном ЧМ-2006 🇩🇪

Страной-хозяйкой была Германия. Турнир вернулся в Европу и дал площадку для дебюта сразу 8 сборным: Анголе, Гане, Кот-д′Ивуару, Того, Тринидаду и Тобаго, а также Чехии, Украине и Сербии и Черногории, для которых это был первый чемпионат в статусе независимых государств.

Групповой этап: Германия играет по-новому, Англия привезла заряд гламура, всем нравится Австралия Хиддинка

• Чемпионат стартовал непривычно: вместо действующих обладателей Кубка мира (как это всегда было раньше) матч открытия провели хозяева. Германия и Коста-Рика сыграли яркие 4:2 и сразу выдали самый результативный первый матч в истории ЧМ.

Гол пришел уже на 6-й минуте – роскошным ударом в дальний угол забил Филипп Лам. В будущем он, еще один человек в кадре (Бастиан Швайнштайгер) и Лукас Подольски составят костяк мощной сборной Германии. Все трое засветились на Евро-2004, но по-настоящему их карьеру в Бундестим запустил домашний чемпионат мира.

А вот и Подольски (слева).

Идейную перезагрузку забарахлившей сборной (Германия сыграла в финале ЧМ-2002, но не вышла из группы на Евро-2000 и 2004) устроил бьющий энергией Юрген Клинсманн. Бывший нападающий Бундестим и «Баварии» выдержал огромное давление: медиа (особенно Bild – Юрген лишил таблоид привилегий в плане доступа к сборной) критиковали за постоянное нахождение в США и результаты (1:4 от Италии незадолго до ЧМ). Плюс Клинсманн официально объявил, что первым номером в сборной будет Йенс Леманн, а не блиставший 4 года назад Оливер Кан.

Показателем общей стагнации была 22-я строчка в мировом рейтинге. От Германии мало что ждали, но внезапно все механизмы заработали и хозяева блеснули атакующим футболом, подарив новое видение фанатам и стране.

А с ассистентом Клинсманна – Йоги Левом – мы еще обязательно встретимся в следующих сериях.

• Матч второго тура против Польши был особенным для фронтменов немецкой атаки – и Подольски, и Клозе родились в Польше. Германия выиграла 1:0, гол на последних секундах забил Оливер Нойвилль (родившийся в Швейцарии).

• «Очень хороший пас Руни на Эшли Коула, а Эшли Коул делает великолепный, блестящий пас на Крауча. Настолько блестящий – он как бы говорит Краучу: «Расти, Крауч! Ты должен быть еще выше, Крауч. И тогда у тебя все будет получаться».

Группа B, Англия против сборной Тринидада и Тобаго. Матч, который стал культовым благодаря мучениям англичан и творческому экспромту Василия Уткина.

Прозванное «золотым» поколение Англии 83 минуты не могло сломить сопротивление карибской команды, в составе которой средний болельщик знал лишь двух игроков – Дуайта Йорка и вратаря Шаку Хисплопа.

В самом конце Англия все же подстроилась под рост Крауча – Питер забил, прихватив защитника за косички. Стивен Джеррард добавил – и так Англия все же избежала большого позора.

• Еще одно культурное явление, подаренное сборной Англии на том ЧМ – WAGs (wife and/or girlfriend). Акроним обширно использовался, когда речь заходила о женах и подругах футболистов. Свен-Йоран Эрикссон позволил им быть в лагере англичан в Баден-Бадене, и те часто затмевали выступления на поле.

Спустя 16 лет Дэвид Бекхэм сомневается, было ли это правильно: «Даже Виктория сейчас говорит: «Что я делала, во что была одета? Это зашло слишком далеко. Об этом говорили больше, чем о футболе, но я считаю, что присутствие семьи рядом в такие моменты также очень важно».

На фото – Шерил Твиди (певица и на тот момент – девушка Эшли Коула) и Виктория Бекхэм.

Ситуацию вокруг той сборной в документальном фильме про Уэйна Руни описал журналист Джонатан Норткрофт: «Ожидания были невероятными. На всех обложках кричали: Англия выиграет ЧМ! Это золотое поколение, лучшая команда, которая когда-либо существовала. Мы знали, что игроки уже подписывали контракты на биографии. А жены и девушки становились знаменитостями.

Баден-Баден – очень тихий и спокойный немецкий город. Там был всего один бар, в который ходили родные футболистов, их родители. Там не было ничего безумного, но это становилось безумием. Огромное количество фотографов, папарацци вокруг. В те времена такие сенсационные фотографии были большим делом. И чем дальше, тем больше становилось напряжение между прессой и командой».

• Паренька на фото снизу вы знаете, но особый статус соперника Аргентины в этом матче – сборной Сербии и Черногории – вынуждает зайти в группу C через балканскую команду.

21 мая 2006 года в Черногории прошел референдум о независимости. 55,5 % избирателей проголосовали за выход из конфедеративного союза с Сербией. В начале июня страны объявили о расходе.

Но у ФИФА на такие резкие перемены времени уже не было. Потому на ЧМ выступила объединенная команда Сербии и Черногории.

Во втором туре балканцы крупно влетели Аргентине – 0:6. Шестой гол забил талантливый тинейджер Лионель Месси. А самый красивый – Эстебан Камбьяссо. Та голевая комбинация аргентинцев вместила 24 паса и ассист пяткой от Эрнана Креспо.

• Кот-д’Ивуару очень не повезло с группой: и аргентинцы, и голландцы. Но свою победу африканцы заберут, обыграв в последнем туре Сербию и Черногорию (3:2).

• Криштиану тоже не тянул с первым голом на первом ЧМ – забил во втором туре Ирану с пенальти.

• Встреча Брайана Макбрайда с локтем Даниэле Де Росси для американца закончилась окровавленным фото и тремя швами. Итальянец же пропустил 4 матча из-за дисквалификации и вернулся на поле только в финале.

Не сломаться из-за давления и критики Де Росси помог администратор сборной Италии Пьетро Ломбарди – он как мог подбадривал молодого игрока «Ромы».

Через 10 лет, весной 2016-го, Де Росси навсегда попрощается со своим другом и положит в гроб Ломбарди золотую медаль.

А мы возвращаемся в 2006-й. В игре с США (1:1) Италия пропустила один из двух мячей за турнир – у Кристиана Дзаккардо случился автогол. Следующий будет уже в финале.

• В плане яркости и зрительских симпатий Гана стала правопреемницей Сенегала-2002. Команда со средним возрастом 24,6 во втором туре обыграла Чехию, добыв критически важную победу (2:0).

Авторы голов – Асамоа Гьян и Салли Мунтари – еще долго будут на слуху. Как и некоторые из партнеров, например, Майкл Эссьен и капитан Стивен Аппиа.

• Один из сюжетно важнейших моментов того ЧМ: защитник «Интера» Марко Матерацци заменил травмированного Алессандро Несту и уже через 9 минут забил Чехии.

История Италии на ЧМ-2006 уникальна по многим параметрам.

– В Германии за «Скуадру» забили 10 человек: Пирло, Яквинта, Джилардино, Матерацци (2), Индзаги, Тотти, Дзамбротта, Тони (2), Гроссо и Дель Пьеро. Это повторение рекорда Франции-1982.

– С 1970-го, когда победы на Кубках мира начали соотносить с букмекерскими котировками, не было чемпиона, которого бы так низко котировали на старте (коэффициенты от 11 до 17). Фаворитами ЧМ-2006 считали Бразилию, Аргентину, Германию, Англию и Нидерланды.

– Тем летом в Италии пылал грандиозный коррупционный скандал – Кальчополи. Его главным итогом стало изгнание в Серию B «Ювентуса» и лишение чемпионских титулов 2005-2006.

На фоне разборок и бунтов фанатов (у Фабио Каннаваро требовали отнять капитанскую повязку в сборной, а самые радикальные уговаривали не брать ни его, ни Буффона) игроки «Скуадры» сплотились. «Все думали, что нам нанесен удар по психологии, что на поле наши соперники растопчут нас, но нам удалось превратить все проблемы в позитивную энергию», – говорил Марчелло Липпи.

«Нам нужно было отвлечься от «Ювентуса», который стоял на грани пропасти, от наших фото в рамке с надписью «Разыскивается!», – вспоминал Буффон.

• С ЧМ-2006 началась убедительная серия Австралии – с тех пор «соккеруз» идут без пропусков турниров.

Это был последний раз, когда Австралия отбиралась на чемпионат мира через Океанию – в следующей квалификации австралийцы уже играли против лучших команд Азии. Это не мешает регулярно отбираться, хоть иногда и с приключениями.

Но в начале века было по-другому. До ЧМ-2006 австралийцы постоянно тормозили в стыковых матчах и съездили лишь на турнир 1974 года.

Ситуацию перевернул Гус Хиддинк, архитектор прорыва Южной Кореи на домашнем ЧМ.

В 2005-м федерация футбола Австралии уволила тренера Фрэнка Фарину после трех поражений на Кубке конфедераций – проиграли даже Тунису. И позвали голландца – топовых коучей из Европы в сборной еще не было, хотя состав был приличный: Марк Шварцер, Харри Кьюэлл, Тим Кэйхилл, Марк Видука, Винченцо Грелла, Марк Брешиано.

С Хиддинком Австралия прошла Уругвай в межконтинентальном плей-офф. Гус сразу стал мегапопулярным. На стадионах мелькали баннеры «Гуса в премьер-министры», «На Гуса уповаем» (In Guus We Trust – по аналогии с американским слоганом In God We Trust), «Нет Гуса – нет славы» (No Guus, No Glory), а его стали называть не иначе как Осси Гус (Гус Австралиец).

В первом же матче австралийцы зарубились с Японией – пропустили, но в финальные 8 минут матча забили трижды (3:1).

• В той же группе играли 5-кратные чемпионы мира – сборная Бразилии. Впервые действующим победителям пришлось идти к ЧМ через квалификацию.

Тренеру Карлосу Алберто Паррейре (триумфатору ЧМ-1994) достался накачанный звездами состав: за принципы Joga Bonito впереди отвечали Роналдо, Кака, Роналдиньо и Адриано (плюс Робиньо, который тогда выходил на замену). Бразильцы выиграли все матчи в группе, особенно порезвившись с Японией – 4:1.

В том матче 13-й и 14-й голы на чемпионатах мира забил Роналдо.

• Проблемы возникли не только у английских игроков. Судья Грэм Полл вляпался в скандал, не удалив защитника Хорватии Йосипа Шимунича после двух желтых в матче против Австралии. Три минуты спустя Шимунич все же увидел красную – уже после третьего предупреждения.

Родившийся в Австралии, но игравший за Хорватию Шимунич был одним из примеров плотного пересечения биографий в решающем матче группы F. Харри Кьюэлл сравнял на 79-й, сделав 2:2, и вывел в плей-офф австралийцев.

• Посвежевшая Испания с Серхио Рамосом, Давидом Вильей и Фернандо Торресом организовала жесткое посвящение для дебютантов из Украины – 4:0.

• Но во втором туре украинцы перекрыли разницу мячей, забив 4 раза Саудовской Аравии. Сверкнули звезды – Ребров, Шевченко и Калиниченко. Но исторический первый гол на счету защитника Андрея Русола.

• В плей-офф Украина шагнула, обыграв Тунис (1:0).

• Групповой этап получился что надо:

Плей-офф: Франция пробудилась, Роналду просит красную для Руни, Португалия и Нидерланды устроили бойню

• В 1/8 Аргентина лишь в экстра-тайме дожала крепкую Мексику экстравагантного тренера Рикардо Ла Вольпе. Все решил безумный по красоте гол Макси Родригеса – ударом из-за штрафной после приема мяча на грудь.

3 из 15 голов за Аргентину Родригес забил на ЧМ в Германии. Но нет сомнений, какой он выделяет особенно: «Я собирался скинуть мяч на правую, более удобную ногу. Но увидел, что там располагается защитник, потому решил, что лучше на левую. Я знал, что пробил идеально. Наблюдал за мячом весь полет. Когда он прошел мимо вратаря, я просто сошел с ума».

• В Нюрнберге Португалия и Нидерланды сорвались с катушек, устроив побоище, признанное самым грубым матчем в истории чемпионатов мира.

Карточки посыпались уже со 2-й минуты и не заканчивались до 95-й.

В итоге российский судья Валентин Иванов показал 16 желтых и 4 красные. Это был непростой вечер для всех участников.

• Про судейство говорили и на следующий день. Италия уперлась в Австралию Хиддинка и пролезла дальше благодаря пенальти, назначенному после сомнительного падения Гроссо.

«Они играют как на войне. Они не думают о привлекательном футболе, только о результате, – грустно говорил Хиддинк после игры. Но судью Луиса Медину Канталехо не винил. – Нам нравится играть в привлекательный футбол. Но нам нужно добиваться результата с таким футболом. Вот в чем была разница между двумя командами». На этом его история в Австралии закончилась.

• Главный футбольный хайлайт богатой на события карьеры Артема Милевского. 21-летний нападающий не постеснялся подсечь мяч мимо опытного вратаря швейцарцев Паскаля Цубербюлера (чем очень, очень его разозлил).

Швейцария умудрилась не только не забить все 3 своих пенальти в серии, но и вылететь, не пропустив за турнир ни одного гола.

• Бразилия была слишком талантлива, чтобы споткнуться на Гане – 3:0. Роналдо открыл счет, забив 15-й гол на чемпионатах мира – пожалуй, это последний действительно значимый мяч Зубастика на большой сцене.

Бразилец все сделал в фирменном стиле, раскачав переступами вратаря Ричарда Кингсона.

• В первом четвертьфинале столкнулись Германия и Аргентина. Хозяева сравняли счет на 80-й минуте (Клозе) и точнее пробили послематчевую серию – 1:1 (4:2 по пенальти).

Вратарь немцев Йенс Леманн очень внимательно изучал шпаргалку, подготовленную тренером Андреасом Кепке. Там были указаны предпочтения аргентинцев по направлению удара. Йенс заглядывал в листок перед каждым раундом серии.

На самом деле из перечисленных на бумажке игроков били лишь двое – Роберто Айяла (Леманн потянул удар защитника, доверившись инструкции) и Макси Родригес (Йенс правильно прыгнул, но не достал мяч).

Фатальной для Аргентины стала попытка Камбьяссо. Характеристики его ударов в шпаргалке не было, но это не помешало Леманну сделать вид, что он крайне внимательно вчитывается в листок. Вратарь ждал до последнего, а потом вдруг вспомнил, что когда-то Камбьяссо бил ему штрафной – и положение ноги подсказало Леманну сторону.

• Столкновение Англии и Португалии было ремейком четвертьфинала Евро-2004. Только на этот раз голов было меньше (тогда сыграли 2:2, теперь – 0:0), а грязи больше.

Атака Англии страдала на ЧМ. Майкл Оуэн тяжело травмировался со Швецией в группе. Уэйн Руни, абсолютная звезда недавнего Евро, сломал плесневые кости прямо перед ЧМ и форсировал восстановление. Алекс Фергюсон запрещал Эрикссону брать Уэйна в Германию, но все было тщетно.

Плюс, как оказалось, Руни добавил ко всем проблемам травму паха.

Уэйн и подорвал монотонный ход матча с Португалией на 61-й минуте: в центре поля зачем-то наступил шипами на защитника Рикарду Карвалью. Арбитра Орасио Элисондо быстро окружили игроки обеих сборных. Особенно яростно протестовал Роналду.

Криштиану подбежал к рефери вплотную и начал кричать, жестикулировать и указывать на Карвалью. Руни возмутился таким вызывающим поведением и оттолкнул его. В итоге Элисондо удалил Уэйна.

После этого Роналду бросил взгляд в сторону скамейки запасных и подмигнул.

Англия дотерпела до серии пенальти, но там Португалия взяла свое. Победный удар, разумеется, нанес Криштиану.

Руни и Роналду вместе играли за «Манчестер Юнайтед», и газеты ожидали серьезных последствий для португальца. Но Руни проявил мудрость: «Я сказал: «Слушай, мы оба получим от прессы. Я сосредоточусь на клубе. У меня нет проблем с тем, что произошло. Я бы сделал то же самое, чтобы обеспечить победу Англии над Португалией». Никаких проблем между нами не было. Я сам пытался добиться того, чтобы Роналду наказали за нырок в первом тайме. Я играю за Англию. Он – за Португалию. Нужно делать все возможное для победы.

Тогда я говорил ему: давай вернемся и выиграем АПЛ. Похоже, он был сильно обрадован этими словами. Я хотел добиться успеха. Хотел завоевать трофеи. Это главный смысл игры в футбол».

Терпение Уэйна было вознаграждено: вместе они выиграли три чемпионства подряд и московский финал Лиги чемпионов.

• Удивительно, но со сборной Франции мы встретились лишь сейчас, уже в плей-офф.

И этому есть объяснение. Для французов все, что было до матчей на вылет, слилось в продолжение ЧМ-2002. Трехцветные с трудом отбирались в Германию и сделали рывок лишь после возвращения в сборную Зидана и Макелеле.

Новый турнир Франция начала с двух тусклых ничьих против Швейцарии и Кореи. Решающей становилась игра против Того. И тогда вперед вышел Зидан. Накануне матча Зинедин собрал команду за пределами отеля, подальше от тренерского штаба, и произнес проникновенную речь, которая завершилась фразой: «Мы живем вместе, мы умираем вместе».

Франция выиграла 2:0 и в таком автономном от тренера Раймона Доменека режиме дошла до финала. Последнего для Зидана-игрока.

Великий чемпион превратил четвртьфинал против Бразилии в шоу-матч и организовал победный гол.

Где-то здесь должен был быть Роберто Карлос, но он забыл, что Тьерри Анри лучше не оставлять перед воротами. 1:0, дальше идет Франция.

• 4 июля 2006-го. Дортмунд. Италия обыгрывает Германию в экстра-таймах (2:0) и выходит в финал.

«Никто не поднимал глаз. Они все уставились в газон и просто протягивали руку, чтобы поздороваться. Боялись, очень боялись. Я сразу же побежал к Буффону и сказал, что дело сделано, мы уже победили. Естественно, он ответил, что я cошел с ума», – вспоминал Каннаваро в книге «Наш ребенок».

Про легендарный отбор капитана итальянцев мы поговорим через пару абзацев. А пока – о самом неожиданном летнем герое «Скуадры».

В 2004-м Фабио Гроссо играл за «Перуджу» в Серии B. Сборная тогда перепробовала 7 левых защитников за год – Гроссо среди них не было.

Именно его подкрученный удар после паса Пирло на 119-й минуте вывел Италию в финал. Ошеломленный Фабио прокричал: «Не верю!»

Комментарий Фабио Карессы, описывающий второй гол Италии, стал культовым:

«Каннаваро выбивает мяч, тот попадает к Подольски. Каннаваро! Каннаваро! Он идет в контратаку с Тотти. Передача на Джилардино! Джилардино может подержать мяч у боковой линии. Он пытается обыграть соперника один в один. Джилардино, пас на Дель Пьеро. Дель Пьеро! Гооооол! Мы едем в Берлин, Беппе!»

Финал: Италия – 4-кратный чемпион мира, Зидан дает великую драму

Не все помнят, чем занимались 9 июля 2006-го, но каждый знает программу Андреа Пирло: «Я поспал и поиграл на PlayStation. А вечером выиграл Кубок мира».

Но перед этим Италия пережила тяжелейшие 120 минут финала против Франции. Который практически начался с элегантного пенальти Зидана.

На 19-й минуте счет сравнял Матерацци, но разве кто-то скажет, что это было самое запоминающиеся действие Марко в финале?

Последнюю красную карточку в карьере Зидана показал аргентинский судья Элисондо. В 2018-м он воспроизвел картину:

«В какой-то момент я увидел, что Матерацци лежал на газоне, примерно в тридцати или сорока метрах от меня, поэтому я остановил игру.

Быстро, через гарнитуру, я спросил у помощников, что случилось. Удивительно, но они оба ответили мне: «Мы ничего не видели».

Помог разобраться в эпизоде испанец Луис Медина Канталехо, которого назначили четвертым арбитром. Резервный рефери отчетливо зафиксировал эпизод. Элисондо называет Канталехо своим «ангелом-хранителем».

«Черт возьми, Зидан боднул Матерацци. Когда ты посмотришь видео, ты мне не поверишь», – говорил тогда Канталехо.

«Когда я подошел на место инцидента, у меня уже была информация и я знал, что удалю Зидана».

Зидан не спорил и молча прошел мимо уже знакомого Кубка.

Герой финала Евро-2000 Давид Трезеге пробил в перекладину и подарил Италии шанс. Которым «Скуадра» не могла не воспользоваться.

Пятым бил Гроссо. Фабио вообще не рассчитывал, что дойдет до него, но Липпи сообщил: ты в деле. Гроссо был изумлен: «Почему я?»

А потом был Кубок мира над головой Каннаваро.

Не последний золотой трофей, поднятый Фабио.

