🤩 Королевский прием Дибалы в Риме: ночь, тысячи фанатов с файерами и световое шоу на «Квадратном Колизее»

Давайте любоваться вместе с Пауло!

«Рома» объявила о переходе Пауло Дибалы шесть дней назад, но только сейчас клуб устроил большую презентацию для фанатов. Ну а что, нечасто в Рим приезжает такая звезда.

Болельщики осознают уникальность момента: встретить Дибалы пришли тысячи. Ночь, большая площадь, файеры, флаги – выглядит потрясающе, очень эффектно!

С какой стороны ни посмотри.

На фасад Дворца итальянской цивилизации вывели целое световое шоу. Тут и эмблема «Ромы», и номер 21 (его взял Пауло), и – в конце – портрет новичка.

А вот и сам Дибала – вышел на ступени дворца и поприветствовал тиффози.

«Много раз я играл против вас – и это всегда было сложно. Сегодня мне выпала честь быть здесь вместе с вами и чувствовать вашу поддержку. От этого я только больше хочу сыграть на «Стадио Олимпико». Мне не терпится подойти к трибунам!» – обратился аргентинец к своей новой аудитории.

«Сейчас самое главное – побыстрее набрать форму, чтобы сделать таких замечательных болельщиков счастливыми. Рим – это судьба, я с детства мечтал побывать в этом городе. И вот я здесь!»

Фирменный жест тоже.

Пауло сделал селфи с огромной толпой фанатов.

В кадр попала лишь малая часть. (А еще есть что-то от легендарного селфи – не Лисаковича, а Францеско Тотти в римском дерби).

Пауло потом просто присел на ступени, чтобы насладиться.

Кстати, у здания, рядом с которым представили Дибалу, непростая история: его считают главным архитектурным символом итальянского фашизма. Бенито Муссолини задумал Дворец итальянской цивилизации как центр всемирной выставки 1942-го.

При Дуче здание не достроили, оно открылось для посетителей только в 1953-м – там прошла сельскохозяйственная выставка. Дворец получил несколько прозвищ – «Квадратный Колизей» или Дворец грюйер – из-за того, что фасад похож на сыр.

Здание годами занимали разные организации – даже злодеи из фильма «Гудзонский ястреб» с Брюсом Уиллисом. В 2015-м «Квадратный Колизей» стал штаб-квартирой модного дома Fendi. А в этом году бренд подписал соглашение с «Ромой» – теперь Fendi одевает футболистов на официальные мероприятия.

Есть и связь с Россией, кстати! На крыше здания была каллиграфия от Покраса Лампаса, он расписал ее так пять лет назад.

Благодаря такому яркому вечеру место будет еще теснее ассоциироваться с «Ромой» – настолько классную презентацию забыть невозможно!

Фото: Gettyimages.ru/Fabio Rossi/AS Roma; pokraslampas.com