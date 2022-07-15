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Насыщенная карьера Ярцева: много побеждал со «Спартаком», помогал Романцеву и выводил Россию на Евро через стыки

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Памятные фотокарточки.

Ужасный день: после смерти 29-летнего Александра Козлова скончался другой экс-спартаковец – легенда клуба Георгий Ярцев. Его не стало в 74 года. Причиной, по данным Baza, стала острая сердечная недостаточность.

Ярцев без разрешения уезжал из «Спартака» в Кострому, но все равно тащил клуб в элиту

• Игровую карьеру Ярцев начал в костромском «Спартаке»: пришел туда еще студентом и на старте, играя вместе со взрослыми, выглядел не так убедительно. Но потом, благодаря упорству и трудолюбию, все-таки пробился в основу, а уже его второй заход в Кострому (спустя 10 лет) получился шикарным.

• Кроме этого Ярцев выступал за смоленскую «Искру» (тоже два захода), «Гомсельмаш», один матч отыграл даже за московский ЦСКА.

• Георгий особенно раскрылся ближе к 30 – в московском «Спартаке» у Константина Бескова. Там он сначала закрепился в основе, а потом организовал шикарную связку с Юрием Гавриловым. Они в первый же сезон вернули красно-белых в элиту – после единственного вылета «Спартака» в Первую лигу в 1977-м.

Но и здесь Георгий показывал характер. В сентябре 1977-го «Спартак» победил 3:1, но автор дубля Ярцев после возвращения из Ташкента рванул на попутном грузовике в Кострому – из-за критики Бескова и задержки с выделением квартиры в Москве, обещанной еще в апреле.

«Уехал в Кострому свою – и не возвращается. Дней 10, – вспоминал вратарь Прохоров. – Шум начался – и так забивать некому! Бесков на меня: «Твоя работа?!» – «Какая работа?» – «Он квартиру просил – а зачем мне ему в 29 давать квартиру, я лучше молодому дам! Все равно в Высшую выйдем – буду новых набирать». Но в итоге дал».

Когда под угрозой дисквалификации Ярцев вернулся в Москву и пришел домой к Бескову, тот сказал жене: «Лера, налей ему, он с футболом все равно закончил!» От дисквалификации спас Ловчев, заступившийся за Ярцева на командном собрании.

• Как оказалось, сделал он это не зря. «Спартак» вернулся, а Ярцев шикарно залетел в чемпионат СССР: стал лучшим бомбардиром в 1978-м (19 голов), а через год впервые стал чемпионом. Всего в элите он провел 82 матча и забил 38 голов. После «Спартака» Ярцев не закончил: еще по году отбегал в «Локомотиве» и «Москвиче».

Тренером Ярцев подарил «Спартаку» чемпионство без легионеров и вывел Россию на Евро через стыки 

• Наигравшись, Георгий два года тренировал детей в Капотне. В 1984-м Олег Романцев позвал его помощником в «Красную Пресню» – команду седьмого таксопарка и неофициальный фарм-клуб «Спартака». Так Ярцев снова очутился во второй лиге.

«Я быстро ужаснулся возврату в прошлое: после стольких московских лет опять Кострома и окрестности – и зачем только наверх карабкался? – говорил Ярцев журналисту Сергею Микулику. – А Олегу так нравилось с мальчишками возиться, что он и не замечал, где играем – в Москве или Жмеринке».

• Потом Ярцев поработал комментатором в США, а, вернувшись, стал помощником Олега Романцева в «Спартаке». «Это было особенно важно с учетом того, что меня пригласили в сборную – работа там предполагала отлучки из клуба, – отметил Романцев в автобиографии. – Я хотел, чтобы на хозяйстве оставался надежный человек»

Со временем Ярцев стал главным и уже в 1996-м неожиданно взял чемпионство – тогда «Спартак» обходился без легионеров. «Я смотрел почти все игры дубля и просил тренеров Родионова и Черенкова ставить игроков на нужные мне позиции. Так были найдены Джубанов, Мелешин, Головской и Евсеев, – говорил Ярцев. – Кстати, со многими спартаковскими дублерами я вместе играл – В Китае за команду ветеранов, которой добавили молодых Липко, Мовсесьяна, Павленко и Ширко».

Зарплата Ярцева после чемпионства выросла, но главным тренером снова стал Романцев – потому что сам этого захотел. Георгий же возглавил «Динамо» – и в 1999-м даже привел команду к финалу Кубка России.

• Напоследок отметим его заметный отрезок в сборной. Россияне под руководством Ярцева в 2003 году вышли на чемпионат Европы – причем единственный раз в истории сделали это через стыки. Тогда обыграли Уэльс Райана Гиггза благодаря голу Вадима Евсеева.  

Но на Евро-2004 зажечь не получилось: вылет еще в групповом этапе со скандальным отстранением Александра Мостового. После стартового поражения от испанцев (0:1) он заявил журналистам, что команде не хватило подготовки и свежести. Ярцеву такая искренность не понравилась, и он отправил Мостового домой.

«Возможно, он думает, что является лидером команды и звездой. Однако я так не считаю. Мостовой – никакая не звезда! Настоящие звезды – Аленичев и Смертин. Мы и без Мостового выигрывали – например, в Уэльсе. А критику его я не приемлю – он не тренер, чтобы давать подобные оценки», – взорвался Ярцев.

• Потом Россия под его руководством неудачно стартовала в отборе к ЧМ-2006: помним тот самый провал с Португалией (1:7) – до сих пор крупнейшее поражение в истории сборной.

После игры Георгий заявил, что у него чуть не случился сердечный приступ.

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Фото: Gettyimages.ru/Phil Cole, Martin Rose/Bongarts, Jamie McDonald; РИА Новости/Владимир Родионов, Игорь Уткин, Владимир Федоренко, Сергей Компанийченко; https://spartak.com; vk.com/fcsm_official

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