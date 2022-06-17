Теперь знаем, где именно пройдет ЧМ-2026. Здесь экскурсия по 16 аренам самого большого турнира в истории

ФИФА назвала 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026.

Чемпионат мира впервые проведут сразу три страны: США, Канада и Мексика, это будет самый большой турнир в истории – на 48 команд. 60 из 80 матчей – в том числе все четвертьфиналы, полуфиналы и финал – пройдут в Соединенных Штатах.

Вот карта нашего лета через четыре года:

Помните особенности ЧМ-2026? Там всех участников поделят на 16 групп, по три в каждой – поэтому и стадионов выбрали столько же. На каждом будет играть одна из групп, всех по такому принципу по Северной Америке и раскидают.

А теперь рассказываем обо всех аренах по порядку.

«Метлайф Стэдиум», Нью-Йорк

Стадион команд НФЛ «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс» построили в 2010-м за $1,6 млрд – на тот момент это была самая дорогая арена мира. Ее вместимость – 82 566 человек.

«Соу-Фай Стэдиум», Лос-Анджелес

Стадион в Лос-Анджелесе тоже изначально строили для двух команд НФЛ – «Лос-Анджелес Рэмс» и «Лос-Анджелес Чарджес». Его открыли в 2020-м, вложили $5-6 млрд. В феврале 2022-го арена, вмещающая более 70 тысяч, приняла Супербоул.

«Эй-ти-энд-ти Стэдиум», Арлингтон

Стадион в Арлингтоне – третий по вместимости в НФЛ (80 тысяч). На нем выступают «Даллас Ковбойз», самый дорогой спортивный клуб мира, а в 2010-м, вскоре после открытия, здесь провели Матч звезд НБА. На игру пришло 108 713 зрителей – наибольшее число зрителей в истории для любой игры в баскетбол.

«Ливайс Стэдиум», Сан-Франциско

Домашний стадион команды НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс» построили к 2014 году за $1,3 млрд. На арене проводились соревнования по реслингу, матчи стадионной серии НХЛ и даже игры Кубка Америки в 2016-м. Максимальная вместимость – 75 тысяч.

«Хард Рок Стэдиум», Майами

Стадион в Майами тоже многофункциональный: американский футбол, не американский, бейсбол, даже лакросс. «Хард Рок Стэдиум» шесть раз принимал Супербоул. А еще арена – популярное место для концертов, в разное время там выступали Мадонна, Элтон Джон, Пол Маккартни, Род Стюарт и Оззи Озборн.

«Мерседес-Бэнц Стэдиум», Атланта

Один из самых эффектных стадионов мира построили в 2017-м для команды МЛС «Атланта Юнайтед» и клуба НФЛ «Атланта Фэлконс». Подробно про арену мы писали пять лет назад – приглашаем на экскурсию.

«Люмен Филд», Сиэтл

Многофункциональный стадион в Сиэтле открыли в 2002-м, арена тогда обошлась в $430 млн. Сейчас ее используют команда МЛС «Сиэтл Саундерс» и клуб НФЛ «Сиэтл Сихокс».

«Эн-ар-джи Стэдиум», Хьюстон

В том же 2002-м открыли и «Релайант Стэдиум» в Хьюстоне – сейчас он известен под именем «Эн-ар-джи Стэдиум». Вместимость стадиона в футбольной конфигурации – 71 тысяча зрителей, но сейчас домашняя она только для «Хьюстон Тексанс» из НФЛ.

«Джилетт Стэдиум», Фоксборо

«Джилетт Стэдиум» – домашний стадион и штаб-квартира клубов «Нью-Ингленд Пэтротс» (НФЛ) и «Нью-Ингленд Революшн» (МЛС). Максимальная вместимость – 68 тысяч.

«Линкольн Файненшел Филд», Филадельфия

Домашнюю арену клуба МЛС «Филадельфия Иглз» открыли в 2003-м за $512 млн. 69 тысяч зрителей смогут увидеть там чемпионат мира по футболу.

«Эрроухед Стэдиум», Канзас-Сити

Домашняя арена клуба НФЛ «Канзас-Сити Чифс» появилась еще в 1972-м, с тех пор ее несколько раз реконструировали и расширяли. С 2010-го она вмещает 76 416 зрителей. В 2014-му на «Эрроухед Стэдиум» зафиксировали рекорд Гиннесса по уровню шума от болельщиков — 142,2 децибела, сравнимо со звуком взлетающего реактивного самолета.

«Акрон», Гвадалахара

Переезжаем в Мексику. Арена, предназначенная для мексиканской «Гвадлахары», была построена в 2010-м. По задумке архитекторов, снаружи стадион напоминает вулкан, его вместимость – почти 50 тысяч.

«Эстадио Бе-бе-уве-а», Монтеррей

Новый домашний стадион для клуба «Монетеррей» построили в 2015-м прямо у подножья горы Серро-де-ла-Силья. Живописные виды вокруг – главная фишка арены. Строительство стадиона обошлось в $200 млн, а его вместимость – 53 500 зрителей.

Рассматривать эту арену можно бесконечно: горы – вау!

«Ацтека», Мехико

Легендарнейшая «Ацтека» вмещает больше 83 тысяч зрителей. Арена в Мехико дважды принимала финалы ЧМ: в 1970-м и 1986-м (выиграли сначала бразильцы с голом Пеле, потом аргентинцы с голами Марадоны, теми самыми). Стадионом с двумя финалами в мире всего два, еще «Маракана» – но на ЧМ-2026 там будут только стадии пораньше, все решающие – в Америке.

«Бимо Филд», Торонто

Домашний стадион клуба МЛС «Торонто» открыли в 2007-м. А в 2015-м реконструировали, увеличив вместимость с 21 859 до 30 991 зрителей.

«Би-Си Плэйс», Ванкувер

Главный стадион Олимпиады-2010 построили в 1983-м, а в 2011 году он пережил обновление. Арена вмещает до 54 320 зрителей, она домашня для клуба МЛС «Ванкувер Уайткэпс».

Из претендентов откинули семь городов – где ЧМ хотели, но не увидят?

В предыдущей версии списка было 23 арены, вот кому ЧМ-2026 в итоге не достался.

• Олимпийский стадион в Монреале

• «Федэкс-филд» в Вашингтоне

• «Эмпауэр Филд эт Майл Хай» в Денвере

• «Эм-энд-ти Банк Стэдиум» в Балтиморе

• «Ниссан-стэдиум» в Нэшвилле

• «Пол Браун Стэдиум» в Цинциннати

• «Кэмпинг Уорлд Стэдиум» в Орландо

Вычеркнули одну канадскую арену и еще шесть американских.

Такой метод отсеивания – традиция для ФИФА, когда речь о большой стране. Помните же, как готовился ЧМ-2018? Его в итоге приняли в 11 городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону, Саранск, Волгоград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Сочи и Екатеринбург. До последнего претендовали и не получили Ярославль и – что вызывало особенно много споров – Краснодар.

От Европы на ЧМ-2026 будет 16 участников (вместо 13 на ЧМ-2022), формат отбора анонсируют позже.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato, Jamie Squire, Trevor Hagan, Mitchell Leff, Andrew Chin, Carmen Mandato, Adam Glanzman, Mark Brown, Harry How, Refugio Ruiz, Tom Pennington, Michael Owens, Sam Greenwood, Michael Chang, Ezra Shaw, Otto Greule Jr; commons.wikimedia.org