Легендарный «Ноттингем Форест» вернулся в АПЛ спустя 23 года. Ох, сколько же всего вытерпели фанаты

Это был невероятно сложный путь.

АПЛ узнала третьего новичка: вслед за «Фулхэмом» и «Борнмутом» поднимается «Ноттингем Форест», который в финале плей-офф победил «Хаддерсфилд» (1:0) благодаря автоголу защитника Леви Колуилла.

Клуб вернулся в Премьер-лигу спустя 23 года. Только вдумайтесь: основатель АПЛ большую часть существования нового чемпионата в нем не играл. За это время «Ноттингем» прошел извилистый путь и даже побывал в третьем дивизионе.

После вылета из АПЛ «Форест» менял тренеров и владельцев, но это не помогало

Сперва напомним: «Ноттингем» – один из самых титулованных клубов Англии, выиграл чемпионат (в 1978-м) и дважды брал Кубок чемпионов (1979-й и 1980-й). В 1980-х и начале 1990-х команда регулярно добиралась до финалов национальных кубков, но дальше только теряла в статусе.

В мае 1993-го клуб остался без легендарного тренера Брайана Клафа (работал в «Ноттингеме» 18 лет), а в сезоне-1998/99 вообще вылетел из АПЛ.

Вот провал с «Ман Юнайтед» в феврале 1999-го – тогда клуб уже был в аутсайдерах и мысленно готовился к вылету.

После этого «Форест» регулярно менял тренеров – и раз за разом разочаровывался. Особенно грустно было в 2006-м: команда вылетела в Первую лигу (третий английский дивизион), хотя еще зимой 2005-го рассчитывала совсем на другое. Клуб возглавил Гари Мегсон, который дважды выводил «Вест Бромвич» в Премьер-лигу.

Но с «Ноттингемом» у него ничего не вышло, и они провалились в третий дивизион.

В Первой лиге «Ноттингем» пылил два сезона. Болельщикам приходилось нелегко.

Но потом команда преобразилась и в 2008-м вернулась в Чемпионшип. В первом сезоне «Форрест» едва не вылетел, но дальше два года подряд играл в плей-офф за выход в АПЛ. Правда, тогда не повезло: в 2010-м нарвались на «Блэкпул», в 2011-м – на «Суонси».

Казалось, у «Ноттингема» все налаживается и вот-вот команда вернется в элиту, но зимой 2012-го неожиданно скончался владелец клуба Найджел Даути – именно он в 1999-м спас «Форест» от банкротства.

На смену пришло куда менее фанатичное руководство – семья катарского бизнесмена Фаваза Аль-Хасави. С ней состояние «Ноттингема» стремительно ухудшалось: команда падала с каждым сезоном все ниже, а в 2017-м вообще могла повторить поход в третий дивизион – пришли на 21-м месте, опередив «Блэкберн» только по дополнительным показателям.

На фоне финансовых проблем и удручающих результатов семья Аль-Хасави продала «Форест» – в 2017-м клуб перешел под руководство греческого олигарха Эвангелоса Маринакиса (также владеет «Олимпиакосом»).

Смена владельца не сработала: до этого сезона ни разу не заходили в плей-офф, в 2021-м вообще закончили на 17-м месте.

Но болельщики не унывали.

Даже при пустых трибунах фанаты оставались с командой. Летом 2020-го на стадионе даже сидели картонные копии принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Триумфаторы Кубка европейских чемпионов-1980 тоже не забыты.

В этом сезоне провалили старт, зато заскочили в Премьер-лигу

Путь в элиту «Ноттингем» закончил только сейчас. И этот триумф особенно ценен на фоне провального старта команды в сезоне-2021/22: к сентябрю «Ноттингем» занимал последнее место в Чемпионшипе – с шестью поражениями в семи турах и разницей мячей 5:12.

Логично, что после такого начала Криса Хьютона (который до этого выводил в АПЛ «Ньюкасл» и «Брайтон») уволили – вместо него боссы «Ноттингема» назначили Стива Купера. Раньше Купер неплохо тренировал «Суонси», работал в академии «Ливерпуля» и с английской молодежкой, с которой в 2017-м выиграл ЧМ. Но в новой команде раскрылся еще ярче: вывел «Ноттингем» из кризиса. Если бы считали только очки после прихода Купера, то «Форрест» бы выиграл Чемпионшип и даже мог заскочить в АПЛ напрямую – в предпоследнем туре «Ноттингем» уступил прямому конкуренту за элиту «Борнмуту» и в итоге стал только четвертым.

Драма плей-офф (серия пенальти с «Шеффилдом», победный автогол против «Хаддерсфилда») только усилила радость болельщиков.

А вот и Стив Купер – он как никто другой заслужил эту победу.

Сложно кого-то счастливее.

«Ноттингем», добро пожаловать в АПЛ!

Фото: Gettyimages.ru/Gary M Prior/Allsport, Ben Radford/Allsport, Christopher Lee, Matthew Lewis, Jamie McDonald, Michael Regan, Laurence Griffiths, Catherine Ivill, David Rogers; REUTERS/Andrew Boyers, Andrew Couldridge; East News/IMAGO/Mark Cosgrove