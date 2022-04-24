Пивной душ в День немецкого пива – идеальное чемпионство «Баварии» 🍻

И традиционно пенные фото.

Уверенная победа над «Дортмундом» (3:1) подарила «Баварии» 10-й титул Бундеслиги подряд – и лучший повод для традиционного пивного душа.

Но сначала прошла небольшая церемония с девушками.

Причем все это случилось как раз в День немецкого пива (23 апреля) – идеальное попадание!

Почти сразу облили Юлиана Нагельсманна, который выиграл Бундеслигу в 34 года и 9 месяцев.

К титулам баварцы вроде привыкли, но радовались все равно бурно.

Под пивные брызги попали почти все – но никто на это точно не обиделся.

Нойер еще не знает, что его ждет через секунду.

Под пивной душ попал даже фоторепортер – он наверняка запомнит этот день надолго.

С болельщиками радостью (и пивом) тоже поделились.

Вы ведь еще не забыли, что сегодня День немецкого пива? Тогда чуть отвлечемся от фото и расскажем его историю.

23 апреля 1516 года баварский герцог Вильгельм IV издал знаменитый закон о чистоте продуктов питания – в частности, тех, которые используют для изготовления пива. Этот документ стал первым в истории, который обязывал производителей контролировать качество продуктов. В законе говорилось: пиво может вариться «только из хмеля, ячменного солода и воды» – больше не было ничего, даже дрожжей.

Здорово, что такие яркие церемонии в Германии до сих пор актуальны. И что на поле в Германии не стесняются пива.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin; REUTERS/Kai Pfaffenbach, Andreas Gebert