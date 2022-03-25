Галерея счастья Северной Македонии: вытерпели, сотворили мегасенсацию и ярко отпраздновали!

Победный в Палермо – у бывшего игрока «Палермо».

Сборная Северной Македонии – самая слабая участница стыковых матчей в европейском отборе на ЧМ-2022. Это объективно: она только 67-я в рейтинге ФИФА. И тем не менее, именно македонцы идут дальше, а действующие чемпионы Европы, итальянцы, потеряли шансы.

Македонцы держались в обороне, а на 92-й минуте случилось чудо (или досадная случайность, если вы за итальянцев) – нападающий Александр Трайковски положил в угол из-за штрафной. Доннарумма не вытащил.

Для Трайковски стадион в Палермо почти родной – c 2015-го по 2019-й он играл как раз за «Палермо» (а сейчас – в Саудовской Аравии).

Вместе с Александром праздновала вся команда.

Запасные, тренеры – все. Вообще все.

А Стефан Ристовски (кстати, тоже поигравший за несколько итальянских клубов) просто благодарил бога.

А уж что началось после финального свистка!

Особенно радовался Трайковски.

На трибунах был серьезный македонский десант – теперь у них есть повод пробить еще один исторический выезд. Перемещаются в Порту.

В соцсетях сейчас требуют срочно вернуть в сборную Горана Пандева – хотя бы на финальный стыковой матч. Легендарный нападающий закончил карьеру в сборной после Евро-2020, но до сих пор пылит в «Парме» с Буффоном. Сам Горан отпраздновал победу лаконично, но красиво и понятно.

Путь к македонской сказке на ЧМ-2022 лежит через матч против сборной Португалии. Криштиану уже пора волноваться.

Фото: East News/Alberto PIZZOLI / AFP; REUTERS/Matthew Childs; Gettyimages.ru/Tullio M. Puglia