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История любви Мбаппе и «Реала»: от плаката с Роналду до признания на «Бернабеу»

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Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» был лучшим игроком «ПСЖ». Для него этот матч точно особенный: все знают, что он мечтает играть за «Реал» – и очень близок к исполнению желания уже этим летом.

Любовь к мадридскому клубу – целая история.

Как и любой французский мальчишка, Килиан фанател от Зидана. Мбаппе рассказывал, что подражал Зизу во всем – как-то даже попросил парикмахера выбрить себе залысину как у кумира.

Потом появился и новый герой. Плакаты в комнате Мбаппе – с Криштиану Роналду.

В 11 лет пацана позвали на просмотр в «Реал» – инициатива спортивного директора Зинедина Зидана.

Зидан лично встретил Килиана, познакомил с Криштиану и вообще хотел оставить в Мадриде. Но тогда семья выбрала «Монако».

В 2018-м Мбаппе, уже в качестве игрока «ПСЖ», впервые сыграл против «Реала». Не забил – и «Реал» выбил парижан из 1/8 финала ЛЧ.

Шанс взять реванш предоставился в 2019-м: Килиан даже забил на групповом этапе. Его гол принес ничью на «Сантьяго Бернабеу».

Перед Евро-2020 в сборную Франции вернули Карима Бензема. Считается, что на это решение повлиял Мбаппе – он хорошо дружит с нападающим «Реала» и никогда не скрывал, что хочет поиграть вместе.

После чемпионата Европы до конца контракта Мбаппе с «ПСЖ» оставался год, но он давал понять клубу, что не хочет продлевать соглашение. В конце трансферного окна пришел «Реал» – но в Париже отклонили все предложения.

Чтобы убедить Мбаппе остаться, пригласили Месси. Но это, кажется, не помогло. В ноябре вышел автобиографический комикс «Меня зовут Килиан». И там прямо говорится про мечту сыграть за «Реал»: Криштиану, Зизу, поездка в Мадрид – часть истории.

Судьба красиво свела «Реал» и «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч в Париже – и победный гол Мбаппе на последней минуте.

Вечер на «Бернабеу» 10 марта 2022-го начался для Килиана просто чудесно: испанские болельщики приветствовали его аплодисментами – так, будто он уже игрок «Реала».

Уже в первом тайме он улетел в контратаку – и забил. Еще два гола Мбаппе отменили из-за офсайдов.

Потом были ошибка Доннаруммы и ужасные 106 секунд, за которые парижане пропустили два гола. С поля «Бернабеу» Мбаппе уходил грустным – Лига чемпионов для него в этом году закончена.

Хорошая новость: до исполнения мечты осталось не так много времени. Килиан обещал не обсуждать будущее с другими клубами до окончания 1/8 финала (потому что «Реал» – главный претендент), но теперь, видимо, между Мбаппе и «Реалом» лишь временная дистанция – и всего-то пару месяцев.

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Фото: en.as.com; eastnews.ru/AP Photo/Manu Fernandez; Gettyimages.ru/David Ramos, Shaun Botterill, David Rogers, Laurence Griffiths, Matthias Hangst; REUTERS/Susana Vera

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