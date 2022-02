Счастье Абрамовича: выиграл с «Челси» все возможные трофеи, вчера покорился клубный ЧМ

Галерея эпохи.

В финале клубного чемпионата мира «Челси» обыграл «Палмейрас» – 2:1 в дополнительное время. Один из самых счастливых людей в этот момент – владелец лондонского клуба Роман Абрамович.

Теперь «Челси» взял все возможные трофеи при нем – их уже накопилось 21.

Для сравнения, за предыдущие 98 лет истории лондонцы выиграли 11 трофеев:

Чемпионат Англии (1955); Кубок Англии (1970, 1997, 2000); Кубок лиги (1965, 1998); Суперкубок Англии (1955, 2000); Кубок кубков (1971, 1998); Суперкубок УЕФА (1998).

Лондонцы стали пятым клубом, который сумел выиграть все главные трофеи. До «Челси» это удавалось «Юве», «МЮ», «Баварии» и «Аяксу» («Ливерпуль» и «Реал» не брали Кубок кубков).

«Мы встретились на поле после финала и сказали друг другу «поздравляю», – отметил Томас Тухель после успеха. – Я сказал ему: «Эта победа – для вас и для вашего клуба. Она стала возможна благодаря вашему вкладу, вашей страсти». Эта победа – для него».

Абрамович купил «Челси» в 2003-м за 140 млн фунтов, что на тот момент стало крупнейшей сделкой в истории британского футбола. Новый владелец с ходу потратил больше 100 млн фунтов на усиление, но Клаудио Раньери не принес клубу трофеев. А вот сменивший его Жозе Моуринью выдал суперуспех – два титула, Кубок Англии, два Кубка лиги и Суперкубок страны.

Чемпионство-2004/05 стало первым для «Челси» за 50 лет!

В следующем сезоне команда с Терри и Лэмпардом продолжила писать историю, став лишь пятым английским клубом со времен Второй мировой, который сумел защитить титул.

Третий титул Абрамовичу принес Карло Анчелотти в 2010-м. Клуб впервые с 1963 года забил в чемпионате больше 100 голов за сезон.

На фото лондонцы отмечают трофей после 8:0 над «Уиганом».

Второе пришествие Жозе получилось не таким успешным, но тоже очень достойным: чемпионство и Кубок лиги.

Антонио Конте принес лондонцам пока последний титул. Это случилось уже пять лет назад.

Долгое время вожделенной целью Абрамовича была Лига чемпионов, которая никак не поддавалась «Челси». Наиболее близко клуб подобрался к цели в 2008-м, но все помнят, чем завершился тот памятный московский финал: падение Терри в серии пенальти – и победа «МЮ».

Четыре года спустя результат неожиданно дал исполняющий обязанности главного тренера Роберто Ди Маттео. На этот раз удача в серии пенальти улыбнулась лондонцам.

«Челси» – действующий обладатель Лиги чемпионов. Это заслуга Томаса Тухеля, который с учетом клубного чемпионата мира принес клубу уже три трофея. И все международные!

Кто забыл, Тухель в прошлом году выиграл и Суперкубок УЕФА.

В Лиге Европы «Челси» тоже не стесняется побеждать.

В 2013-м первую победу в турнире лондонцам принес Рафаэль Бенитес.

Шесть лет спустя успех повторил Маурицио Сарри.

Во внутренних кубках у «Челси» вообще все прекрасно.

Как уже было отмечено, Кубок Англии-2007 лондонцы забрали еще при Моуринью.

В 2009-м трофеем отметился Гус Хиддинк.

А на следующий год – первый в истории клуба золотой дубль совершил Анчелотти.

Лэмпард, Терри и Эшли Коул снова довольные.

В 2012-м Ди Маттео помимо ЛЧ умудрился зацепить еще и Кубок Англии!

Следующего Кубка пришлось ждать шесть лет – на этот раз Абрамовича осчастливил Конте.

Кубок лиги – трофей имени Жозе.

Сначала его команде не было равных в 2005-м и 2007-м.

Затем он обновил коллекцию в 2015-м.

А это уже Суперкубок Англии-2005. Можно сравнить с фото выше – разница в 10 лет.

Еще один Суперкубок лондонцы взяли уже при Анчелотти в 2009-м.

Да, это снова Терри и Лэмпард – символы эпохи Абрамовича.

Сейчас владелец «Челси» появляется на домашних матчах крайне редко. В ноябре 2021-го его заметили на «Стэмфорд Бридж» впервые за три года. Причина – проблемы с британской визой. Но на финалах владелец появляется регулярно.

Пока команда Тухеля его не разочаровывает.

This is your captain speaking. 🧑‍✈️ @CesarAzpi pic.twitter.com/meTtWHtFYh