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    Нога Акинфеева, гол Крооса и Марадона. Лучшие кадры ЧМ-2018

    Теги фото болельщики ЧМ-2018 Футбол

    Мы будем пересматривать их снова и снова.

    С самого первого матча мы начали радоваться каждой секунде на ЧМ – особенно той, что была после гола Газинского в ворота Саудовской Аравии.

    Поначалу казалось, что этот турнир станет триумфом Криштиану Роналду. Но он выдал лишь один суперматч – против Испании.

    Болельщики Ирана и Марокко мирно сосуществовали на трибунах, пока их команды выясняли победителя.

    Почти весь турнир Лионель Месси был в тени. Не помогла даже реклама с анимированным бегущим козлом в его честь.

    Вратарь Гильермо Очоа – один из главных героев матча Мексика – Германия (1:0). Именно с него начался вылет немцев с ЧМ-2018.

    Футболисты Панамы пытались сдержать сборную Бельгии, но она просто летела вперед. Позже выяснится, что к медалям.

    Кадр из матча Швеция – Южная Корея – словно новая экранизация Питера Пена: самостоятельные тени, свободные полеты.  

     Каждый матч в «Лужниках» выглядел роскошно – даже Португалия – Марокко.

    Французов пытались остановить на ЧМ-2018 в том числе запрещенными приемами, но Погба даже не замечал их.

    Никому из болельщиков не хотелось уезжать из России. Все очень грустили, если их команда укладывалась в три матча.

    Неймар лежал и смотрел в бескрайнее небо Санкт-Петербурга. А судья Бьорн Куйперс посмотрел повтор момента и отменил пенальти.

    Гол Тони Крооса шведам на последней минуте добавленного времени – лучшее, что случилось с Германией на ЧМ-2018. 

    А у Аргентины самым заметным был Марадона – на трибунах он выкладывался получше некоторых игроков.

    Все эти игроки вылетели после группового этапа. Но одни в этом матче расстались с чемпионским титулом, а другие выдали величайший матч своей сборной за последние лет 16.

    Многие мечтают близко познакомиться с Криштиану Роналду, но не всем это удается. Арбитру Сесару Артуро Рамосу повезло.

    Левая нога Акинфеева в одну секунду осчастливила 147-миллионую страну. И отправила домой одного из фаворитов.

    Некоторые бразильцы и мексиканцы с детства впитывают, что мяч – это продолжение игрока. 

    Даже болельщики вылетевших команд не хотели бы оказаться на месте японцев – их сборная вела в 1/8 финала 2:0 и проиграла, пропустив от Бельгии в добавленное время.

    Трибуны во время матчей превращались в настоящее шоу – некоторые артисты позавидовали бы. 

    Англия – в четвертьфинале после победы в серии пенальти. Поверить в рухнувшие традиции не могут даже сами футболисты.

    Так выглядит предательство – Фернандо Муслера провожает взглядом мяч, который вроде бы отразил. После этого стало понятно, Франция – в полуфинале.

    Сборная Швеции долго не хотела уходить с российских полей, но англичане ее выпроводили в четвертьфинале.

    Дикая радость хорватов после гола Манджукича англичанам во втором экстра-тайме. Ее почувствовали даже фотографы.  

    «Лужники» еще никогда не выглядели так празднично и нарядно, как в день финала ЧМ-2018.

    Никто и никогда не видел автоголов в финалах чемпионатов мира. Манджукич устроил историческое зрелище.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время финала превратил VIP-ложу в собственную фан-зону.

    Французам пришлось праздновать победу на ЧМ-2018 под дождем, но, похоже, они были только рады ему.

    ЧМ-2018 был удивительно ярким – настолько, что многие назвали его лучшим в истории. 

    Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; REUTERS/Lucy Nicholson (2, 7), Lee Smith (3, 13); Gettyimages.ru/Matthias Hangst; REUTERS/Carl Recine (5, 8, 16, 23); Gettyimages.ru/Alex Livesey; REUTERS/Andrew Couldridge; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths (10, 24), Francois Nel (11, 21); REUTERS/Hannah McKay, Dylan Martinez (14, 28), Toru Hanai, David Gray; Gettyimages.ru/Carl Court; REUTERS/Maxim Shemetov, John Sibley; Gettyimages.ru/Dan Mullan; REUTERS/Pawel Kopczynski/Pool, Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin, Michael Dalder

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