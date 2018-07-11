Нога Акинфеева, гол Крооса и Марадона. Лучшие кадры ЧМ-2018

Мы будем пересматривать их снова и снова.

С самого первого матча мы начали радоваться каждой секунде на ЧМ – особенно той, что была после гола Газинского в ворота Саудовской Аравии.

Поначалу казалось, что этот турнир станет триумфом Криштиану Роналду. Но он выдал лишь один суперматч – против Испании.

Болельщики Ирана и Марокко мирно сосуществовали на трибунах, пока их команды выясняли победителя.

Почти весь турнир Лионель Месси был в тени. Не помогла даже реклама с анимированным бегущим козлом в его честь.

Вратарь Гильермо Очоа – один из главных героев матча Мексика – Германия (1:0). Именно с него начался вылет немцев с ЧМ-2018.

Футболисты Панамы пытались сдержать сборную Бельгии, но она просто летела вперед. Позже выяснится, что к медалям.

Кадр из матча Швеция – Южная Корея – словно новая экранизация Питера Пена: самостоятельные тени, свободные полеты.

Каждый матч в «Лужниках» выглядел роскошно – даже Португалия – Марокко.

Французов пытались остановить на ЧМ-2018 в том числе запрещенными приемами, но Погба даже не замечал их.

Никому из болельщиков не хотелось уезжать из России. Все очень грустили, если их команда укладывалась в три матча.

Неймар лежал и смотрел в бескрайнее небо Санкт-Петербурга. А судья Бьорн Куйперс посмотрел повтор момента и отменил пенальти.

Гол Тони Крооса шведам на последней минуте добавленного времени – лучшее, что случилось с Германией на ЧМ-2018.

А у Аргентины самым заметным был Марадона – на трибунах он выкладывался получше некоторых игроков.

Все эти игроки вылетели после группового этапа. Но одни в этом матче расстались с чемпионским титулом, а другие выдали величайший матч своей сборной за последние лет 16.

Многие мечтают близко познакомиться с Криштиану Роналду, но не всем это удается. Арбитру Сесару Артуро Рамосу повезло.

Левая нога Акинфеева в одну секунду осчастливила 147-миллионую страну. И отправила домой одного из фаворитов.

Некоторые бразильцы и мексиканцы с детства впитывают, что мяч – это продолжение игрока.

Даже болельщики вылетевших команд не хотели бы оказаться на месте японцев – их сборная вела в 1/8 финала 2:0 и проиграла, пропустив от Бельгии в добавленное время.

Трибуны во время матчей превращались в настоящее шоу – некоторые артисты позавидовали бы.

Англия – в четвертьфинале после победы в серии пенальти. Поверить в рухнувшие традиции не могут даже сами футболисты.

Так выглядит предательство – Фернандо Муслера провожает взглядом мяч, который вроде бы отразил. После этого стало понятно, Франция – в полуфинале.

Сборная Швеции долго не хотела уходить с российских полей, но англичане ее выпроводили в четвертьфинале.

Дикая радость хорватов после гола Манджукича англичанам во втором экстра-тайме. Ее почувствовали даже фотографы.

«Лужники» еще никогда не выглядели так празднично и нарядно, как в день финала ЧМ-2018.

Никто и никогда не видел автоголов в финалах чемпионатов мира. Манджукич устроил историческое зрелище.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время финала превратил VIP-ложу в собственную фан-зону.

Французам пришлось праздновать победу на ЧМ-2018 под дождем, но, похоже, они были только рады ему.

ЧМ-2018 был удивительно ярким – настолько, что многие назвали его лучшим в истории.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; REUTERS/Lucy Nicholson (2, 7), Lee Smith (3, 13); Gettyimages.ru/Matthias Hangst; REUTERS/Carl Recine (5, 8, 16, 23); Gettyimages.ru/Alex Livesey; REUTERS/Andrew Couldridge; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths (10, 24), Francois Nel (11, 21); REUTERS/Hannah McKay, Dylan Martinez (14, 28), Toru Hanai, David Gray; Gettyimages.ru/Carl Court; REUTERS/Maxim Shemetov, John Sibley; Gettyimages.ru/Dan Mullan; REUTERS/Pawel Kopczynski/Pool, Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin, Michael Dalder