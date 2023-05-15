Батл барабанщиков и другие лучшие моменты первого дня 6-го тура Winline Медиалиги
Фото-фото.
Групповой этап Winline Медиалиги подходит к концу. В объектив нашего фотокорреспондента попало два матча первого дня 6-го тура: «Амкал» – Fight Nights и «Родина Медиа» – «Сахалинец».
Кайфуем от лучших моментов дня.
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За «Амкал, как обычно, толпа фанатов.
И каждый с детства за «Амкал».
На поле напряженно. Fight Nights проиграл «Амкалу» и теперь рискует на попасть даже в уайлд кард.
Борьба за девушку тура будет напряженной.
Очень напряженной.
Cмотрят в четыре глаза.
У «Сахалинца» тоже всегда много фанов. Слава Миши Литвина работает?
«Сахалинец» и «Родина Медиа» устроили перекличку барабарщиков. У «РМ» крепкие ребята.
У «Сахалинца» тоже крепкий саппорт. Заметно школу Второй лиги.
Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова
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