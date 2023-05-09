Кот Базилио или молодой Абаскаль? Голосуй в нашем конкурсе

Выбираем лучшего болельщика 4-го тура Winline Медиалиги.

Четвертый тур Winline Медиалиги завершился. А значит, мы снова выбираем самого яркого, лучшего и просто запоминающегося болельщика тура .

Кратко напомним правила. По итогам каждого тура мы выбираем 10 самых ярких болельщиков. Дальше читатели с помощью голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru выбирают фаната тура. Конкурс будет продолжаться на протяжении группового этапа, уайлд-кард и 1/4 финала. После чего лучшие болельщики сразятся в плей-офф, где вы голосованием выберете победителя. Счастливчик бесплатно поедет в Краснодар на финал Медиалиги.

В 3-м туре вы проголосовали за эмоциональную болельщицу 2Drots .

А теперь десять самых ярких болельщиков 4-го тура.

Поехали!

01. В Одинцове прохладно.

02. Каталонский «спартаковец».

03. Молодой Абаскаль.

04. У ФК «10» очень эмоциональные болельщики.

05. Кот Базилио за «Десятку».

06. Девушка тура

07. Дядя Некит.

08. На матч 2Drots и «Броуков» заглянул очень колоритный фан.

09. В этом сезоне Медиалига не хуже матчей «Селтикс».

10. Настоящего «спартаковца» выдает чехол.

Winline Медиалига / Екатерина Орехова