Чистые эмоции
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Кот Базилио или молодой Абаскаль? Голосуй в нашем конкурсе

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Выбираем лучшего болельщика 4-го тура Winline Медиалиги.

Четвертый тур Winline Медиалиги завершился. А значит, мы снова выбираем самого яркого, лучшего и просто запоминающегося болельщика тура.

Кратко напомним правила. По итогам каждого тура мы выбираем 10 самых ярких болельщиков. Дальше читатели с помощью голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru выбирают фаната тура. Конкурс будет продолжаться на протяжении группового этапа, уайлд-кард и 1/4 финала. После чего лучшие болельщики сразятся в плей-офф, где вы голосованием выберете победителя. Счастливчик бесплатно поедет в Краснодар на финал Медиалиги.    

 В 3-м туре вы проголосовали за эмоциональную болельщицу 2Drots.

А теперь десять самых ярких болельщиков 4-го тура.

Поехали!

01. В Одинцове прохладно.

02. Каталонский «спартаковец».

03. Молодой Абаскаль.

 

04. У ФК «10» очень эмоциональные болельщики.

05. Кот Базилио за «Десятку».

06. Девушка тура

07. Дядя Некит.

08. На матч 2Drots и «Броуков» заглянул очень колоритный фан.

09. В этом сезоне Медиалига не хуже матчей «Селтикс».

10. Настоящего «спартаковца» выдает чехол.

Winline Медиалига / Екатерина Орехова

Голосуй за самого яркого болельщика 4-го тура в нашем телеграм-канале 

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