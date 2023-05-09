Кот Базилио или молодой Абаскаль? Голосуй в нашем конкурсе
Выбираем лучшего болельщика 4-го тура Winline Медиалиги.
Четвертый тур Winline Медиалиги завершился. А значит, мы снова выбираем самого яркого, лучшего и просто запоминающегося болельщика тура.
Кратко напомним правила. По итогам каждого тура мы выбираем 10 самых ярких болельщиков. Дальше читатели с помощью голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru выбирают фаната тура. Конкурс будет продолжаться на протяжении группового этапа, уайлд-кард и 1/4 финала. После чего лучшие болельщики сразятся в плей-офф, где вы голосованием выберете победителя. Счастливчик бесплатно поедет в Краснодар на финал Медиалиги.
В 3-м туре вы проголосовали за эмоциональную болельщицу 2Drots.
А теперь десять самых ярких болельщиков 4-го тура.
Поехали!
01. В Одинцове прохладно.
02. Каталонский «спартаковец».
03. Молодой Абаскаль.
04. У ФК «10» очень эмоциональные болельщики.
05. Кот Базилио за «Десятку».
06. Девушка тура
07. Дядя Некит.
08. На матч 2Drots и «Броуков» заглянул очень колоритный фан.
09. В этом сезоне Медиалига не хуже матчей «Селтикс».
10. Настоящего «спартаковца» выдает чехол.
Winline Медиалига / Екатерина Орехова
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