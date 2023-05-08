Чистые эмоции
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Пудель, хакка «Родины Медиа» и счастье 2Drots. Лучшие моменты второго дня 3-го тура Winline Медиалиги

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Алан Гатагов Алан Гатагов
Сергей Дурасов
БроукБойз БроукБойз
Медиафутбол Медиафутбол

Много интересного.

Второй игровой день 3-й тура Winline Медиалиги подарил нам массу эмоциональных моментов: мегапобеда «Титана», камбэк 2Drots и, конечно же, перфоманс Сергея Дурасова. Фиксируем лучшие кадры.

***

Медиалига – лучший вариант для весеннего уикенда.

У «БроукБойз» тоже есть фанаты.

Эзотерический Алан Гатагов.

Хакка от «Родины Медиа»?

Лучший болельщик тура определен.

Комментатор-Дурасов изучает статистику игрока-Дурасова.

Фанат не преступник.

Красота на полях МФЛ.

Когда готовишь лот для «Авито».

2Drots не без сложностей обыграли «Матч ТВ». Эмоции зашкваливают.

Cчастье.

Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова

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