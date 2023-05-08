Пудель, хакка «Родины Медиа» и счастье 2Drots. Лучшие моменты второго дня 3-го тура Winline Медиалиги
Много интересного.
Второй игровой день 3-й тура Winline Медиалиги подарил нам массу эмоциональных моментов: мегапобеда «Титана», камбэк 2Drots и, конечно же, перфоманс Сергея Дурасова. Фиксируем лучшие кадры.
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Медиалига – лучший вариант для весеннего уикенда.
У «БроукБойз» тоже есть фанаты.
Эзотерический Алан Гатагов.
Хакка от «Родины Медиа»?
Лучший болельщик тура определен.
Комментатор-Дурасов изучает статистику игрока-Дурасова.
Фанат не преступник.
Красота на полях МФЛ.
Когда готовишь лот для «Авито».
2Drots не без сложностей обыграли «Матч ТВ». Эмоции зашкваливают.
Cчастье.
Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова
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