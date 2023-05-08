Выбираем лучшего болельщика 2-го тура Медиалиги. Победитель поедет на финал в Краснодар
Конкурс начинается.
Второй тур Winline Медиалиги завершился, а наш конкурс начинается.
Напоминаем правила. По итогам каждого тура мы выбираем 10 самых ярких болельщиков. Дальше читатели с помощью голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru выбирают фаната тура. Конкурс будет продолжаться на протяжении группового этапа, уайлд-кард и 1/4 финала. После чего лучшие болельщики сразятся в плей-офф, где вы голосованием выберете победителя. Счастливчик бесплатно поедет в Краснодар на финал Медиалиги.
Ниже – самые яркие зрители второго тура.
01. У 2Drots очень эмоциональный фанат.
02. Cаппорт «Козлов» легко узнать в толпе.
03. Даже фанаты НХЛ ценят Медиалигу.
04. Суровая болельщица «Сахалинца».
05. Гуди, ну подари?
06. Нео за ФК «10».
07. Cюда поездку в Краснодар!
08. У 2Drots есть своя Аленушка.
09. Такой маленький, а уже за «Народную команду».
10. Красота победит?
Голосуй за самого яркого болельщика 2-го тура в нашем телеграм-канале
Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова
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