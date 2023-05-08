Выбираем лучшего болельщика 2-го тура Медиалиги. Победитель поедет на финал в Краснодар

Конкурс начинается.

Второй тур Winline Медиалиги завершился, а наш конкурс начинается.

Напоминаем правила. По итогам каждого тура мы выбираем 10 самых ярких болельщиков. Дальше читатели с помощью голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru выбирают фаната тура. Конкурс будет продолжаться на протяжении группового этапа, уайлд-кард и 1/4 финала. После чего лучшие болельщики сразятся в плей-офф, где вы голосованием выберете победителя. Счастливчик бесплатно поедет в Краснодар на финал Медиалиги .

Ниже – самые яркие зрители второго тура.

01. У 2Drots очень эмоциональный фанат.

02. Cаппорт «Козлов» легко узнать в толпе.

03. Даже фанаты НХЛ ценят Медиалигу.

04. Суровая болельщица «Сахалинца».

05. Гуди, ну подари?

06. Нео за ФК «10».

07. Cюда поездку в Краснодар!

08. У 2Drots есть своя Аленушка.

09. Такой маленький, а уже за «Народную команду».

10. Красота победит?

Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова