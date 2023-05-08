Чистые эмоции
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Суровые фаны «Сахалинца» и джерси «Нью-Йорк Рейнджерс». Самые яркие моменты первого дня 2-го тура Winline Медиалиги

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Фото-фото-фото.

Привет!

Это совместный проект Sports.ru и Winline Медиалиги о красивой стороне медиафутбола. После каждого игрового дня мы будем выкладывать подборку лучших фотографий: болельщики, эмоции, девушки.

И это еще не все. По итогам каждого тура мы выберем 10 самых ярких болельщиков и выложим в отдельный пост их фотографии с матчей. Дальше читатели с помощью голосования выберут болельщика тура. Конкурс продолжится на протяжении группового этапа, уайлд-кард и 1/4 финала. После чего лучшие по мнению читателей болельщики сразятся в плей-офф, где вы голосование выберете одного победителя. Счастливчик бесплатно поедет в Краснодар на финал Winline Медиалиги.

Первое голосование стартует уже на этой неделе, а пока – наслаждаемся лучшими моментами первого игрового дня 2-го тура.

***

 ФК «10» появился прошлым летом, но уже обзавелся атрибутикой и фанатами. И даже заводящим!

Солидная поддержка у «Сахалинца».

 

Сразу видно людей, закаленных матчами во Второй лиге.

Перед матчем с «Эгриси» фанаты «Народной Команды» толпились у «Москвича» в поисках билета. Реальный дефицит тикетов или хитрый флэшмоб?

У «Народной Команды» очень активная группа поддержки.

У фанатов «Народной Команды» прекрасное настроение. Еще бы – 2 победы на старте.

 Медиафутбол – это красиво.

Кусочек американского спорта на трибунах «Москвича». Николаю Осипову точно понравится.

На некоторых матчах МФЛ сложно удержаться от смеха.

 Зумеры выбирают медийный футбол.

Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова

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