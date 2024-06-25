«Для меня это честь». Фаджоли обменялся майками с Модричем и назвал его кумиром

Пообщались до и после матча.

Игра последнего тура на Евро-2024 в группе B получилась феерической для одних и разочаровывающей для других. Сборная Хорватии в режиме лайв выходила в плей-офф, но после того, как судья Данни Маккели добавил ко второму тайму целых восемь минут, пропустила в самой концовке гол, который позволил пройти дальше Италии.

В этой игре на поле вышел хавбек Николо Фаджоли, который пропустил весь сезон из-за дисквалификации и вернулся в игру лишь в его концовке. Этого хватило, чтобы получить доверие главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти и попасть в заявку на Евро-2024.

Перед матчем Фаджоли удалось пообщаться с Лукой Модричем, кумиром молодого итальянца. Их короткий обмен репликами попал на камеры.

Вполне вероятно, что уже тогда Николо попросил у обладателя «Золотого мяча» футболку. Кто знал, что матч будет развиваться таким образом и Модрич будет одним из тех, кто больше остальных будет переживать из-за его исхода. Правда, обещание Лука выполнил.

«Мой кумир. Феномен, который вдохновлял меня с самого детства, пример на поле и за его пределами. Для меня честь получить эту футболку», − прокомментировал в социальных сетях фотографию Николо Фаджоли.