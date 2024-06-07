«Аллегри должен был уйти летом». Милик планирует дальше играть за «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик в интервью Sportowefakty признался, что не знает о планах клуба избавиться от него. Более того, игроку хорошо в Турине и он не хочет уходить из команды.

«Мой контракт истекает в 2026 году, и я абсолютно не намерен уходить. Я никуда не собираюсь уходить. В «Юве» я чувствую себя хорошо, не могу дождаться, когда снова начну тренироваться с партнерами по команде. Руководство никогда не говорило мне о желании меня продать.

Мы закончили сезон на третьем месте, и это стало для нас разочарованием. Юве» всегда должен стремиться к Скудетто. В следующем сезоне мы попробуем снова.

Увольнение Аллегри? Это должно было произойти летом, но после финала Кубка случился сюрприз».

В этом сезоне Серии А Аркадиуш Милик выходил на поле в 32 матчах, забив четыре гола. Большую часть года он был игроком замены.