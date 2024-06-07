Тиаго Мотта уже выбрал нового вратаря для «Ювентуса»

В следующем сезоне у «Ювентуса» появится новый основной голкипер - Тиаго Мотта сделал свой выбор, прежде чем его утвердили на посту тренера клуба.

«Ювентус» хочет видеть итальянского специалиста во главе команды, поэтому уже заключил с ним соглашение, о котором будет объявлено в самое ближайшее время.

Мотта проделал блестящую работу на посту тренера «Болоньи» и помог ей выйти в Лигу чемпионов.

«Ювентус» стремятся собрать правильную команду на следующий сезон, чтобы положить конец ожиданию нового чемпионского титула. Клуб уже работает над несколькими соглашениями и имеет договоренность о подписании Микеле Ди Грегорио из «Монцы».

Хотя Войчех Шченсны отличный вратарь, Calciomercato утверждает, что новый тренер «Юве» отдает предпочтение Ди Грегорио из-за его техники, которая больше соответствует стилю игры Тиаго Мотты.

Возможно, «Юве» придется избавиться от Маттиа Перина и своего нынешнего основного вратаря.