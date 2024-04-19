Арриго Сакки объяснил разницу между Максом Аллегри и Тиаго Моттой

Тиаго Мотта стал фаворитом в качестве замены Макса Аллегри в «Ювентусе» после завершения текущего сезона.

Ожидается, что Джон Элканн, стремящийся возродить «Ювентус», инициирует изменения внутри клуба, включая назначение нового тренера.

Второй этап Аллегри в «Ювентусе» вызывает у болельщиков чувство недовольства, и многие ожидают, что он продолжит свою тренерскую карьеру в другом месте. Кандидатура Тиаго Мотты, напротив, вызывает поддержку фанатов клуба.

В своей тренерской философии Мотта делает упор на более атакующий стиль игры, возможно, поэтому его нынешняя команда может завершить сезон выше «Ювентуса» в турнирной таблице.

Но что отличает Мотту от Аллегри? Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки все объяснил:

«Аллегри — тактик, Тиаго Мотта — стратег. Тактик ждет ошибки противника, а у стратега есть идея, и он знает, как прийти к результату», - цитирует специалиста Calciomercato.