«Буффон сказал мне, что я идиот». Кассано четырежды отказал «Ювентусу» и объяснил почему

В последнее время после окончания карьеры экс-форвард «Ромы» и «Сампдории» Антонио Кассано не скупится на слова.

Несмотря на то что итальянец был одним из самых талантливых футболистов своего поколения, он так и не сыграл за «Ювентус», хотя возможностей для этого было предостаточно. Причина? Об этом он говорил не раз в интервью.

«Я отвергал «Ювентус» 4 раза», − сказал Кассано в 2015 году. − Это красивая сучка, которая меня не заводит».

Спустя восемь лет, в 2023 году, Кассано более подробно объяснил свой выбор не играть за «Ювентус».

Вот что он сказал La Repubblica: «Я отказывал «Ювентусу» четыре раза. Первый был в 2001 году. У меня была встреча с Моджи [бывшим руководителем «Ювентуса»] в Авеллино, но тогда я хотел играть с Тотти в «Роме».

«Юве» никогда не очаровывал меня, даже на секунду. Это не имело ничего общего с моим представлением о футболе. Я бы продержался там всего три дня. Буффон сказал мне, что я идиот, и что в «Ювентусе» я мог бы выиграть «Золотой мяч».

Карьера Кассано все же была насыщенной, хотя он так и не достиг тех высот, которые бы мог. В его послужном списке только титул чемпиона Ла Лиги в 2007 году (хотя в «Мадриде» он был далеко не главным), чемпионство в Серии А с «Миланом» в сезоне-2010/11 и несколько суперкубков.