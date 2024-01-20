📹«Вы делаете ее неправильно». Американец Маккенни научил итальянского фаната «Юве» готовить пасту 😂

Знает о чем говорит.

Американский хавбек «Ювентуса» Уэстон Маккенни покусился на самое святое, что есть у итальянцев − пасту. Причем сделал это во второй раз.

Первый случился во время подкаста Мойзе Кина «19F Podcast». Тогда Маккенни заявил следующее: «Мне нравятся люди в Италии, но их менталитет слишком закрыт, хотя и не полностью. Здесь, в Италии, много традиций, и это прекрасно, но нужно быть открытыми! Например, я ем пасту с песто, помидорами и курицей, а все мне говорят: «Как отвратительно!» Да ладно! В этом-то и проблема: все говорят, что это отвратительно, но сами никогда не пробовали».

Кажется, что в тот раз Уэстон решил, что не до конца донес свою мысль и задел еще не всех итальянцев, потому прошелся по любимому блюду на Аппенинах во второй раз. Правда в этом случае − с подачи болельщика «Ювентуса».

Перед матчем все игроки «бьянконери» проходят от автобуса в раздевалку через тоннель, где обычно могут находиться фанаты клуба. Во время раздачи автографов один из болельщиков спросил у Маккенни, как он готовит пасту. Американец выложил все, как есть.

«Вы, ребята, делаете все неправильно. Знаете почему? Вы кладете туда томатный соус, а не сами томаты. Песто, сальса и помидоры. И еще вы поливаете все это оливковым маслом. Когда смотрю, что вы едите... Это просто отвратительно».

Болельщик обещал попробовать приготовить пасту по рецепту Уэстона Маккенни. Но кажется, что в ближайшее время в сторону американца прилетит судебный иск от гильдии итальянских поваров 😂 Есть надежда, что итальянские футболисты «Ювентуса» научат хавбека, как готовить бургеры.