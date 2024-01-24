Туринская Старушка
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Действующий арбитр Серии А жестко прошелся по уровню судейства в лиге. Ассоциация судей потребовала доказательств

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На итальянском телеканале Mediaset во время программы Le Iene показали монолог действующего судьи Серии А. Его лицо было закрыто, а голос изменен. Арбитр обрушился с критикой на AIA (Ассоциация арбитров Италии) и выразил мнение, что уровень судейства сильно упал, что влияет на работу людей в поле.

«В этом году судьи на поле и за VAR совершили столько ошибок, что это просто необъяснимо, особенно для тех из нас, кто стал инсайдером. Если у тебя перед глазами четкая картинка и ты можешь пересмотреть эпизод с помощью такого количества камер, как ты можешь не понять, какую ошибку допустил арбитр в поле? Например, это касается пенальти, не назначенного в матче «Ювентус» − «Болонья», или фола Пулишича рукой перед голом в матче «Дженоа» − «Милан», или недавнего фола Бастони на Дуде в матче «Интер» − «Верона», перед тем как игра продолжилась и забили спорный гол. Во всех этих случаях, по необъяснимым причинам, ошибался не только судья в поле, но и VAR, который, несмотря на четкую картинку, решил упорствовать в своей ошибочности.

Эта ситуация стала неприемлемой и влияет на карьеры многих из нас. От того, как оценивают рефери, зависит, будет ли он продолжать судить или нет. Если оценки зависят от, скажем так, политической динамики, то есть риск, что исход чемпионата будет искажен. У многих из нас есть стойкое ощущение, что рейтинги, оценки и возможное понижение в должности в конце года не всегда зависят только от нашей работы во время матчей. Каждый раз, когда судья вызывается на VAR, он может быть наказан по рейтингу, который он получает от наблюдателей в конце игры, и если те, кто оценивают судей, ошибаются в своей оценке, то уверены ли мы в том, что только и всегда лучшие делают [хорошие] карьеры, а худшие понижаются?»

Анонимный судья действительно прав: в последние сезоны уровень судейства в Италии сильно упал. Причем даже с введением VAR количество вопиющих ошибок не уменьшилось. Только в матчах «Ювентуса» однажды система не заметила офсайд, потому что на стадионе не было нужных камер, а также не отметила несколько других спорных моментов.

На официальном сайте AIA появилось заявление, которое выглядит как плохая попытка оправдаться.

«Итальянская ассоциация арбитров считает неприемлемыми обвинения, прозвучавшие вчера вечером, к тому же анонимно, в телевизионном эфире. Это умозаключения, которые не имеют под собой никакой конкретной основы. Техническое руководство CAN, как и всех других национальных комиссий, основано на точных оценках, касающихся работы рефери.

Если кто-то считает, что у него есть конкретные примеры того, что было сказано во время трансляции человеком со скрытым лицом и измененным голосом, он должен обратиться к официальным каналам и предоставить доказательства, − заявил президент AIA Карло Пачифичи. − Мы, подтверждая свое доверие к Джанлуке Рокки и всей его комиссии, считаем, что выдвинутые обвинения абсолютно необоснованны и направлены лишь на то, чтобы бросить тень на важную работу, которая сейчас ведется.

Мы считаем, что если бы за подобными действиями стояли внутренние политические мотивы, это было бы очень серьезно, поскольку означало бы, что мы не уважаем ассоциацию».

3 комментария
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Ответ Е.Р.
Интер так сильно любит шопиться на судей, что покупает вообще всё без разбора не глядя, лишь бы подкупить кого-нибудь: -купил судей чтоб не поставили ни одного пенальти в ворота ювентус -купил ВАР, чтоб в упор не увидели пенальти в гоббские ворота с Болоньей -купил вар, чтоб подменили кадры с оффсайдным голом Рабё -купил вар, чтоб вообще самому себе засчитали гол с нарушением с Аталантой -купил 3 мутных пенальти в свои ворота. А щас Интер выиграл Суперкубок, деньги от победы тоже направит на такие вот подкупы.
чеж не добавил голы после нарушений с Наполи, Дженоа и Вероной? ))
+1
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+1
Ответ Е.Р.
Интер так сильно любит шопиться на судей, что покупает вообще всё без разбора не глядя, лишь бы подкупить кого-нибудь: -купил судей чтоб не поставили ни одного пенальти в ворота ювентус -купил ВАР, чтоб в упор не увидели пенальти в гоббские ворота с Болоньей -купил вар, чтоб подменили кадры с оффсайдным голом Рабё -купил вар, чтоб вообще самому себе засчитали гол с нарушением с Аталантой -купил 3 мутных пенальти в свои ворота. А щас Интер выиграл Суперкубок, деньги от победы тоже направит на такие вот подкупы.
Это называется язык фактов
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-1
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