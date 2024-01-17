Тиагу Джало представили новым игроком «Ювентуса». Стало известно, сколько защитник заработает в клубе

Получил серьезную прибавку.

Центральный защитник «Лилля» Тиагу Джало официально стал игроком туринского «Ювентуса». «Бьянконери» выложили за 23-летнего португальца 3,6 млн евро плюс 2,6 млн бонусов, которые станут доступны при достижении определенных показателей. Кроме этого клуб потратит 1,5 млн евро за обслуживание самого перехода.

Центральный защитник подписал со Старой Синьорой двухлетний контракт до 2026 года с опцией продления еще на два года. Таким образом клуб пытается обезопасить себя от появления на балансе игрока, который чаще лечится, чем играет. Ведь существует риск, что Джало, восстанавливающийся с марта 2023 года от травмы крестообразной связки колена, может потерять все свои лучшие качества. При этом клуб заявил, что игрок в порядке, что подтвердилось на медосмотре.

Сегодня ресурс Capology верифицировал официальную зарплату Тиагу Джало в «Ювентусе». Она составляет 3,7 млн евро (2 млн «нетто»). Это более чем в десять раз больше, чем футболист зарабатывал в «Лилле» (330 тысяч евро в год).

Скорее всего, игрок и его агент также получили подъемные за то, что выбрали «Ювентус», а не другой клуб.