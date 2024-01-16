📸«Фрозиноне» перевернул матч против «Кальяри». Помогли голы игроков «Юве» Соуле и Кайо Жорже

Парни Ди Франческо впервые за пять матчей взяли три очка.

В матче 21 тура «Фрозиноне» пропустил первым от «Кальяри» и команде Ди Франческо пришлось отыгрываться. Получилось, причем во втором тайме забили сразу три гола. Они на счету Маццителли и двух игроков «Ювентуса», находящихся в аренде − Матиаса Соуле и Кайо Жорже.

Первым забил аргентинец, положив мяч в ворота Скуффета красивым ударом со штрафного. Вратарь даже не дернулся.

Точку в матче поставил Кайо Жорже. Он отлично открылся на дальней штанге и оставалось только подставить ногу под прострел Дзортеа.

Для Матиаса Соуле это уже девятый мяч в Серии А, тогда как Кайо Жорже дважды огорчал вратарей-соперников «Фрозиноне».