Туринская Старушка
Блог

Милик стал героем матча с «Фрозиноне» и попросил одноклубников подписать для него мяч на память📹

Ювентус Ювентус
Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик
Кубок Италии Кубок Италии
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Вчера вечером «Ювентус» обыграл «Фрозиноне» в Кубке Италии с крупным счетом 4:0. Главным героем матча, вне всяких сомнений, стал Аркадиуш Милик, оформивший хет-трик.

Поляк открыл счет на 11-й минуте, реализовав пенальти, а на потом увеличил преимущество своей команды на 38-й и 48-й минутах – оба раза автором голевой передачи стал Мануэль Локателли. Красивую точку в матче поставил Кенан Йылдыз после паса Маккенни.

По окончании игры Милик забрал себя мяч и попросил всех товарищей по команде расписаться на нем на память об этом ярком матче.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какой это Локателли на второй гол отдавал? Маккенни же.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий