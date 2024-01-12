Милик стал героем матча с «Фрозиноне» и попросил одноклубников подписать для него мяч на память📹

Вчера вечером «Ювентус» обыграл «Фрозиноне» в Кубке Италии с крупным счетом 4:0. Главным героем матча, вне всяких сомнений, стал Аркадиуш Милик, оформивший хет-трик.

Поляк открыл счет на 11-й минуте, реализовав пенальти, а на потом увеличил преимущество своей команды на 38-й и 48-й минутах – оба раза автором голевой передачи стал Мануэль Локателли. Красивую точку в матче поставил Кенан Йылдыз после паса Маккенни.

По окончании игры Милик забрал себя мяч и попросил всех товарищей по команде расписаться на нем на память об этом ярком матче.