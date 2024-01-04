Милота дня😍: Поль Погба отметил день рождения сына

На днях игрок «Ювентуса» Поль Погба отметил день рождения своего старшего сына – мальчику исполнилось 5 лет. Жена футболиста Зулай поделилась кадрами с семейного праздника в социальных сетях.

Погба с супругой воспитывают троих сыновей.

Мария Зулай Погба изучала деловое администрирование в Университете Боливии, но не закончила образование, поскольку начала карьеру дизайнера интерьеров.

Впервые вместе с футболистом девушка была замечена в 2017 году.