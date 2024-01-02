Техника реджисты, а кумир − легенда «Ювентуса». Кто такой Тиагу Джало?

«Ювентус» пока официально не объявил о том, что Тиагу Джало стал первым зимним новичком клуба. Однако разговоры об этом трансфере идут не первую неделю.

По словам авторитетных инсайдеров, уже достигнуто принципиальное соглашение, а «бьянконери» заплатят 5 млн евро плюс бонусы. В борьбе за защитника туринцы опередили «Интер».

Но кто такой Тиаго Джало, который последние сезоны отыграл за «Лилль». В этом попробовала разобраться Tribuna.com.

Техника и качество

Когда смотришь на нарезки действий португальца на видео, то первыми бросаются в глаза его великолепная техника, а также его телосложение и чувство соперника. Последнее − самое характерное для качественные центральных защитников.

Кроме этого Джало может забивать важные голы, ведь он не боится подключаться к атакам. Причем делает он этом и ногами, и головой.

Акробатический гол...

...но он все еще защитник! Такие действия, а именно частые подкаты, заставляют вспомнить о другом мастере этого дела − Джорджо Кьеллини.

Один из многих чудесных сейвов

Гибкость на поле

Его техника приводит к большой вариативности на поле, и в позапрошлом и даже в прошлом сезоне до травмы колена Джало отличался тем, что играл в трех разных ролях в обороне, то есть как центральный защитник, но также как правый или левый фулбек, когда это было необходимо.

Роли, которые исполнял Джало (по данным Transfermarkt)

Кумир из «Ювентуса»

Любопытный факт, который связывает потенциального новичка с «Ювентусом». Оказывается, а он это подтверждал в нескольких интервью, футбольный кумир Тиагу Джало − легенда «Юве» Лилиан Тюрам.