Фанат «Ювентуса» выстроил теорию, по которой Погба скоро вернется на поле. Его аргументы звучат убедительно

А что если..?

Француз Поль Погба − головная боль руководства «Ювентуса» и его болельщиков. Хавбек перебрался в клуб полтора года назад и за это время провел в Серии А всего восемь матчей. Ни один из них не начинал в стартовом составе.

Игрок стал эпицентром проблем. Сперва его обвинили в шаманстве, затем он признался, что у него вымогали деньги, но все это касалось личной, а не футбольной жизни Погба. Когда он получил травму, клуб сообщил футболисту, что ему нужно делать операцию. Поль откладывал ее до последнего, перепробовав разные альтернативные варианты. Из-за этого потерял несколько месяцев и был вынужден все равно лечь под нож.

Жирной точкой во всех бедах Поля Погба стала новость о том, что в его крови нашли запрещенную субстанцию − DHEA. Это вещество повышает естественную выработку тестостерона, главного мужского гормона. В атлетических видах спорта оно считается очень серьезным допингом.

По последним данным, для Погба запросили четырехлетнюю дисквалификацию. Он мог уменьшить ее до двух лет, если бы признал вину, однако француз этого не сделал. Хавбек рассчитывает доказать, что специально запрещенные вещества не применял.

Болельщик «Ювентуса» под ником Matthijs_Pog со ссылкой на собственные источники несколько дней утверждает, что у Погба есть большие шансы отделаться небольшим отстранением от футбола. Вот его аргументы:

● DHEA, которая запрещена в Италии только с 2021 года, присутствует на рынке во многих других странах и поэтому иногда не указана на упаковке в качестве вещества;

● DHEA – классический загрязнитель десятков БАДов;

● Таким образом, защита Погба могла бы предоставить в антидопинговую прокуратуру аргумент о зараженной добавке с гораздо более сильной аргументацией. Однако крайне важно точно раскрыть время приема этого вещества, вплоть до даты и времени. Игрок также должен будет четко указать, какое количество добавки он употребил.

Защита пойдет ва-банк с расчетом на максимальную дисквалификацию в 6 месяцев, но может случиться и сенсация − полная отмена дисквалификации!

В истории были похожие примеры: Жоао Педро сократил бан с 4 лет до 6 месяцев, Хосе Луис Паломино же был оправдан непосредственно судом Лозанны.

В случае, если Поль Погба сможет доказать, что DHEA оказалась в организме из-за загрязненного БАДа, то есть, он не принимал допинг целенаправленно, то игрок может вернуться на поле уже в новом сезоне.