Новый любимчик Аллегри. Тренер «Ювентуса» думает о новой роли для Кенана Йылдыза

Хавбек «Ювентуса» Кенан Йылдыз − новый фаворит Массимилиано Аллегри. Тренер «Ювентуса» полностью доверяет талантливому футболисту, о чем говорят последние события.

Турок вышел с первых минут сразу в двух матчах подряд − против «Фрозиноне» и «Ромы». Причем в первой игре забил дебютный гол в Серии А. В обоих случаях Йылдыз выступал в роли второго форварда.

Как считает La Gazzetta dello Sport, тренер «Юве» подумывает о новом использовании 18-летнего таланта. Если рынок не принесет в команду новых игроков, то футболист может быть задействован в центре поля, чтобы компенсировать отсутствие Погба и Фаджоли.

Таким образом, несмотря на полное возвращение Кьезы, Йылдыз все равно найдет себе место в составе. В краткосрочной перспективе он будет играть в атаке, но с февраля не исключается появление турка в качестве полузащитника.