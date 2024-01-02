Туринская Старушка
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Новый любимчик Аллегри. Тренер «Ювентуса» думает о новой роли для Кенана Йылдыза

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Хавбек «Ювентуса» Кенан Йылдыз − новый фаворит Массимилиано Аллегри. Тренер «Ювентуса» полностью доверяет талантливому футболисту, о чем говорят последние события.

Турок вышел с первых минут сразу в двух матчах подряд − против «Фрозиноне» и «Ромы». Причем в первой игре забил дебютный гол в Серии А. В обоих случаях Йылдыз выступал в роли второго форварда.

Как считает La Gazzetta dello Sport, тренер «Юве» подумывает о новом использовании 18-летнего таланта. Если рынок не принесет в команду новых игроков, то футболист может быть задействован в центре поля, чтобы компенсировать отсутствие Погба и Фаджоли.

Таким образом, несмотря на полное возвращение Кьезы, Йылдыз все равно найдет себе место в составе. В краткосрочной перспективе он будет играть в атаке, но с февраля не исключается появление турка в качестве полузащитника.

6 комментариев
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Ответ Halicarnassus
Столько шумихи , а по итогу мы забудем о Йилдызе так же как и о Миретти )))
Фига у тебя память короткая. О Миретти забыл
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Вместо кого только? Самое очевидное – вместо Маккенни, только Йылдыз больше левоногий. Да и беготни там много. Или, наконец, мы посмотрим 4-3-3 с Кьезой и Йылдызом в основе и Влаховичем в центре?
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Столько шумихи , а по итогу мы забудем о Йилдызе так же как и о Миретти )))
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Ответ d.xoxlov
Вместо кого только? Самое очевидное – вместо Маккенни, только Йылдыз больше левоногий. Да и беготни там много. Или, наконец, мы посмотрим 4-3-3 с Кьезой и Йылдызом в основе и Влаховичем в центре?
Вместо Кьезы))
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Ответ PenCap Chew
Вместо Кьезы))
Надеюсь, до такого даже Аллегри не додумается)) пока он его по травме замещает, да и замены по позиции как раз одного на другого идут. Кьезе больше Костич в расстановке мешает. Ну, то есть, не сам Костич, а наличие такой позиции у Аллегри.
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Ответ Никита Никулин
Фига у тебя память короткая. О Миретти забыл
А че о нем помнить ? Дно , которое в сассуоло будет сидеть на банке )) Фаджиоли поинтереснее , там потенциал , может быть вырастет до уровня Лацио , а может быть и топом , тут уже как карта ляжет. А Йилдыз - 18 летний паренек , тут ниче не понятно . Но смелый , молодец . Возможно что то получится. Сказать что он готов к основе Юве ? Железно нет !
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