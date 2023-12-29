Миралем Пьянич рассуждает о предстоящем матче «Ювентус» - «Рома»

Миралем Пьянич считает, что в предстоящем матче «Ювентуса» с «Ромой» важнейшую роль сыграет тактика. Оба клуба претендуют на место в четверке лучших в итальянской Серии А.

Несмотря на то, что «Ювентус» проводит хороший сезон и бросает вызов миланскому «Интеру» в гонке за чемпионский титул, поединок с «Ромой», которой руководит Жозе Моуринью, станет серьезным испытанием. Пьянич признает тактическое мастерство обоих тренеров, которые известны своим акцентом на обороне.

Учитывая то, что и Моуринью, и Аллегри выстроили свои команды от обороны, нетрудно догадаться, что игра будет не самой захватывающей.

«Жозе Моуринью смог найти хороший баланс, но он понимает, что в Турине будет нелегко, потому что «Ювентус» находится в отличной форме. Я ожидаю тактической игры без большого количества голов», - цитирует Пьянича Football Italia.

«Ромелу Лукаку и Пауло Дибала опытные, но в обеих командах есть еще таланты. Лукаку и Дибала в лучшей форме, чем нападающие «Ювентуса», но команда слишком сильно от них зависит. В «Ювентусе» такого не происходит».