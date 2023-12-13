Федерико Бернардески готов вернуться в «Ювентус»

«Ювентус» ищет нового полузащитника, а звезда «Торонто» Федерико Бернардески явно хочет вернуться.

Туринский клуб нуждается в укреплении полузащиты после потери Пола Погба и Николо Фаджоли.

Макс Аллери хочет воспользоваться январским трансферным окном, чтобы улучшить свои перспективы. С клубом связывают несколько имен, среди них и Федерико Бернардески – говорят, что «Юве» может заключить с ним контракт на полгода.

Напомним, что Феде уехал из Италии в 2022 году и сейчас играет в Канаде.

Бернардески спросили о шансах вернуться в Туринский клуб:

«Возвращение в «Юве» в январе? Я отвечу так же, как отвечаю фанатам, которые спрашивают меня: будем надеяться... я в хорошей форме, я мотивирован и готов к любому развитию событий. У меня остались прекрасные воспоминания о «Юве», а у «Юве» обо мне. В этом клубе я стал тем, кем стал и выиграл множество наград. Этот клуб всегда в моем сердце», - цитирует Бернардески Calciomercato.

«У меня большой опыт. Я знаю 80-85% парней, которые там сейчас играют, я бы передал им ДНК клуба, которое я ношу внутри себя», - добавил футболист.

Ждете возвращения Федерико в Турин?