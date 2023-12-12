Туринская Старушка
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📹Неожиданная встреча. Кьеллини приехал в гости на базу «Ювентуса» 😍

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Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини
Футбол Футбол

Легенду встретила почти вся команда.

Неделю назад экс-капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры. Последние полтора года он провел в США, где играл за клуб МЛС «Лос-Анджелес». Вместе с ним защитник стал чемпионом и вице-чемпионом лиги.

Кьеллини через социальные сети отдали должное не только нынешним и бывшие игроки «Юве», но и многие легенды других клубов. Это неудивительно, ведь Джорджо − яркий представитель старой школы защитников, эпохи, которая медленно уходит в прошлое.

Итальянец уже решил, что не хочет быть тренером и видит себя на руководящей должности. Скорее всего, в ближайшее время стоит ждать его среди тех, кто работает в «Ювентусе».

Пока же Джорджо Кьеллини оформил визит на клубную базу в Континассе. Его очень тепло встретили Бремер, Ругани, Гатти, Влахович, Миретти, Локателли, Данило, Кьеза, Алекс Сандро, а также Аллегри. Все это время роль телохранителя Кьелло выполнял Уэстон Маккенни.

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