Инсайдеры сообщают, что Кьеллини принял решение о завершении карьеры

Итальянский инсайдер Ромео Агрести в социальной сети Х сообщил о решении Джорджо Кьеллини завершить карьеру в возрасте 39 лет.

В прошедшие выходные «Лос-Анджелес» Кьеллини упустил чемпионство в МЛС во время матча с «Коламбусом». После матча футболист говорил о том, что еще не определился со своим будущим.

«Возможно, это моя последняя игра. Сейчас я проведу какое-то время дома с семьей и вернусь в Италию. Тогда приму окончательное решение. Что касается будущего, то у меня все еще есть сомнения».

За свою карьеру 39-летний Кьеллини провел 561 матч, забил 36 голов за «Ювентус» - главный клуб в его жизни, 9 раз выигрывал Скудетто, 5 раз Кубок Италии и Суперкубок. Кроме того, в копилке у Джорджо победа в МЛС и на Евро со сборной Италии.