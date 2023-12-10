«Возможно, моя последняя игра». Кьеллини не исключил, что в ближайшее время завершит карьеру

В первый же сезон в «Лос-Анджелесе» Джорджо Кьеллини удалось стать чемпионом МЛС, однако продлить чемпионство его команда не смогла. В субботу вечером легенда «Ювентуса» не помешал «Коламбусу» забрать чемпионский титул − 1:2. Итальянец отыграл один тайм.

«Это было приятное приключение. К сожалению, одна из двух команд должна была проиграть, − сказал Кьеллини на пресс-конференции. − Возможно, это моя последняя игра. Сейчас я проведу какое-то время дома с семьей и вернусь в Италию. Тогда приму окончательное решение».

«Что касается будущего, то у меня все еще есть сомнения. Я хочу понять, к чему стоит прислушаться: к голове, сердцу или организму. За последние несколько недель мне пришло достаточно много разных предложений. Я приехал в прошлом году в США с мечтой и надеждой. Но я никогда не мог даже мечтать о том, что я пережил здесь за полтора года. Все это вошло в мое сердце и мою кровь».

Джорджо, безусловно, полюбился местным американским болельщикам. Город принял его с распростертыми объятиями и был гостеприимен.

Однако Кьеллини отдал практически половину жизни «Ювентуса» и хочет вернуться в клуб. Никто не сомневается, что рано или поздно легенда займет место в структуре клуба.