😲 Помните, как в 2019 году фанат нашел бумажку с трансферными целями спортивного директора «Юве»? Похоже, что это был не фейк

В 2019 году итальянская газета Il Tempo опубликовала предполагаемый список трансферных целей «Ювентуса», который якобы оставил на бумажке в ресторане тогдашний спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

Спустя четыре года, мы можем оценить правдивость «случайного инсайда».

Дело было в одном из миланских ресторанов. Один из фанатов узнал Паратичи, и увидел, что после ужина тот порвал и выбросил бумажку. Разумеется, любопытный любитель футбола не мог упустить такой шанс.

Список включает в себя несколько имен.

Первым из них был указан Кристиан Ромеро. Возможно вы забыли, но аргентинец подписал контракт с «Юве» летом 2019 года, после чего сразу отправился в аренду, так и не вернувшись в Турин. Отметим, что Ромеро был подписан за 26 млн евро (на бумажке указано 20).

Сандро Тонали - следующая цель. Полузащитник предпочел Турину Милан, но нельзя отрицать реальный интерес «Юве», который, как известно, имел место быть.

Федерико Кьеза - еще одно попадание. Вингер присоединился к клубу только в 2020 году на правах аренды, а еще через два сезона стал полноценным игроком «Юве». Итальянец обошелся клубу в 40 млн евро (на бумажке указано 50).

Последний кандидат - Николо Дзаньоло. Трансфер, который удалось провернуть «Роме», но она об этом пожалела. Нападающий получил две травмы крестообразных связок, а сейчас «пылит» в «Астон Вилле».

Похоже, что список был настоящим.