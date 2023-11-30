Туринская Старушка
Блог

😲 Помните, как в 2019 году фанат нашел бумажку с трансферными целями спортивного директора «Юве»? Похоже, что это был не фейк

Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Кристиан Ромеро Кристиан Ромеро
Сандро Тонали Сандро Тонали
Николо Дзаньоло Николо Дзаньоло
Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
серия А Италия серия А Италия
Фабио Паратичи
Футбол Футбол

В 2019 году итальянская газета Il Tempo опубликовала предполагаемый список трансферных целей «Ювентуса», который якобы оставил на бумажке в ресторане тогдашний спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

Спустя четыре года, мы можем оценить правдивость «случайного инсайда».

Дело было в одном из миланских ресторанов. Один из фанатов узнал Паратичи, и увидел, что после ужина тот порвал и выбросил бумажку. Разумеется, любопытный любитель футбола не мог упустить такой шанс.

Список включает в себя несколько имен.

Первым из них был указан Кристиан Ромеро. Возможно вы забыли, но аргентинец подписал контракт с «Юве» летом 2019 года, после чего сразу отправился в аренду, так и не вернувшись в Турин. Отметим, что Ромеро был подписан за 26 млн евро (на бумажке указано 20).

Сандро Тонали - следующая цель. Полузащитник предпочел Турину Милан, но нельзя отрицать реальный интерес «Юве», который, как известно, имел место быть.

Федерико Кьеза - еще одно попадание. Вингер присоединился к клубу только в 2020 году на правах аренды, а еще через два сезона стал полноценным игроком «Юве». Итальянец обошелся клубу в 40 млн евро (на бумажке указано 50).

Последний кандидат - Николо Дзаньоло. Трансфер, который удалось провернуть «Роме», но она об этом пожалела. Нападающий получил две травмы крестообразных связок, а сейчас «пылит» в «Астон Вилле».

Похоже, что список был настоящим.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soda overdose
Всегда интересны подобные истории) Спасибо, автор!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гетманенко
а то что там собослаи никто не заметил?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HAMeleon 05
Ответ Артем Гетманенко
а то что там собослаи никто не заметил?
ещё и без ошибок написал)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рокко Сиффредди
Ответ Артем Гетманенко
а то что там собослаи никто не заметил?
Справа вверху указаны Pjanic и Savic
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий