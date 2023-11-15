Берарди станет главной целью «Ювентуса» в январе

До начала январского трансферного окна остается чуть больше месяца, и «Ювентус» уже связывают с некоторыми именами.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб снова попробует подписать Доменико Берарди.

«Ювенутс» следит за вингером уже много лет, сообщается, что летом игрок был близок к подписанию контракта со «Старой синьорой». «Сассуоло» даже исключили его из состава до конца летнего трансферного окна, предвидя возможный переход футболиста. Однако клубы не смогли договориться по стоимости.

Таким образом, 29-летний Берарди продолжил играть за команду Алессио Диониси, быстро вернув себе статус главного талисмана клуба. В этом сезоне на его счету уже 7 голов.

Но, как сообщает источник, «Ювентус» и Берарди готовы заключить сделку в январе.

По информации Tuttosport, если «Сассуоло» займет надежную позицию в турнирной таблице Серии А, то с большей вероятностью отпустит Берарди. На данный момент команда занимает 13-е место с 15 очками после 13 туров Серии А.