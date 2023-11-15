Туринская Старушка
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Берарди станет главной целью «Ювентуса» в январе

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До начала январского трансферного окна остается чуть больше месяца, и «Ювентус» уже связывают с некоторыми именами.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб снова попробует подписать Доменико Берарди.

«Ювенутс» следит за вингером уже много лет, сообщается, что летом игрок был близок к подписанию контракта со «Старой синьорой». «Сассуоло» даже исключили его из состава до конца летнего трансферного окна, предвидя возможный переход футболиста. Однако клубы не смогли договориться по стоимости.

Таким образом, 29-летний Берарди продолжил играть за команду Алессио Диониси, быстро вернув себе статус главного талисмана клуба. В этом сезоне на его счету уже 7 голов.

Но, как сообщает источник, «Ювентус» и Берарди готовы заключить сделку в январе.

По информации Tuttosport, если «Сассуоло» займет надежную позицию в турнирной таблице Серии А, то с большей вероятностью отпустит Берарди. На данный момент команда занимает 13-е место с 15 очками после 13 туров Серии А.

14 комментариев

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Tollie
Интересно, у кого карьера дольше?
Снейдер в МЮ?
Берарди в Юве?
Или Терри в Спартаке?
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d.xoxlov
2035 год: в июле "Ювентус" собирается усилиться свободным пятый год подряд агентом Берарди.
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Ale10FJ
Как раз в 30 подпишет 5 летний контракт а через 2 года не смогут выгнать игрока который не будет проходить в состав.
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d.xoxlov
Ответ Александр Артыков
да не в этом смысле их кол-во, нужны топы, забивные....
Кейн, Холанд или Мбаппе? Роналду был уже.
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Vovchichik
Нужен атакующий полузащитник, а не нап!
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Александр Артыков
Да все нужны, и полуз и защит и напы...
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Funny lepka
Этот игрок, как только я увидел его игру в этом сезоне меня уже цепанул чем-то….Надеюсь, пойдет на повышение
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Иво Бобл
Давайте. Аллегри как раз защитников не хватает. Забиваем пачками. А обороняться некому
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Zaurjuve
Очень креативный , техничный ,с хорошим ударом футболист и в атакующей линии может сыграть на любой позиции, в принципе. За приемлемый прайс надо брать !!!
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Ivan Girugamesh
Топовый игрок,жаль что уже 29 лет,по сути пик игрок провел в середняке,хотя должны были давно его топы забирать
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d.xoxlov
Ответ Vovchichik
Нужен атакующий полузащитник, а не нап!
Айлинг, Йилдыз, Суле в аренде. Куда его ещё одного в схему Аллегри вставить?
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d.xoxlov
Ответ Александр Артыков
Да все нужны, и полуз и защит и напы...
Нападающих Кьеза, Влахович, Кин, Милик, Йилдыз. Полузащитников Рабьо, Локателли да Маккенни. При 3-5-2 нападающих больше не надо вообще.
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Александр Артыков
Ответ d.xoxlov
Нападающих Кьеза, Влахович, Кин, Милик, Йилдыз. Полузащитников Рабьо, Локателли да Маккенни. При 3-5-2 нападающих больше не надо вообще.
да не в этом смысле их кол-во, нужны топы, забивные....
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