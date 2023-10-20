Туринская Старушка
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«Ювентус» поддержал Николо Фаджоли: во время дисквалификации он будет получать зарплату и тренироваться с командой

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«Ювентус» выразил поддержку Николо Фаджиоли в официальном заявлении после дисквалификации полузащитника из-за его пристрастия к ставкам.

Фаджиоли в настоящее время отбывает семимесячную дисквалификацию после того, как признался, что делал ставки на нелегальной платформе, что лишает его права участвовать в официальных матчах «Ювентуса». Примечательно, что Фаджиоли сотрудничал с властями, предоставляя им всю необходимую информацию. Его готовность помочь расследованию сыграла значительную роль в вынесении более мягкого наказания за его действия. В свете этих обстоятельств «Ювентус» взял на себя обязательство помочь Фаджиоли на пути к выздоровлению от зависимости.

Во время дисквалификации Фаджиоли продолжит тренироваться с клубом и будет получать полную зарплату, за исключением небольшого штрафа.

«Клуб принял к сведению официальный пресс-релиз FIFA № 177/AA и выражает полную поддержку Николо Фаджиоли, а также готовность предоставить игроку необходимую помощь в выполнении указанного терапевтического плана, как это предусмотрено в соглашении.

Мы твердо убеждены, что Николо при поддержке клуба, товарищей по команде, семьи и профессионалов, подойдет к терапевтическому и тренировочному процессу с большим чувством ответственности и, как только дисквалификация закончится, сможет вернуться к соревнованиям в отличной форме», – говорится в официальном заявлении клуба.

4 комментария

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juventus
молодцы
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Ruslan Angelov
Достойно
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redsyde
И долги его закроют?
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The Game
Клянусь, ожидал что будет также, как с Гринвудом, но похоже Юве выше этого
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