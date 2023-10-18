«Я был настолько напряжен и запуган». Во время дачи показаний Фаджоли признался, что допустил ошибку в матче из-за мыслей о долгах

Страшная зависимость.

Итальянские медиа продолжают добывать эксклюзивы о деле Николо Фаджоли.

Полузащитник «Ювентуса» увлекся ставками на спорт, но вскоре развлечение переросло в настоящую зависимость. Он рисковал деньгами, задолжал близким и друзьям почти €3 миллиона, а теперь решением прокуратуры дисквалифицирован до конца сезона.

Издание Tuttosport заполучило текст показаний 22-летнего игрока. В ходе рассказа о темной стороне своей жизни Фаджоли признался, что, когда он совершил ошибку, стоившую туринцам очков, в матче против «Сассуоло», а после расплакался на скамейке, Николо думал не о результате, а о долгах.

«Худший период пришелся на март-апрель 2023 года, когда я был настолько напряжен и запуган, что во время матча «Сассуоло» − «Ювентус» допустил ошибку и был заменен. Как только я покинул поле, то плакал прямо перед камерами, думая о своих проблемах с долгами по ставкам».

В матче, состоявшемся 16 апреля, Николо неудачно вынес мяч, и его перехватил нападающий соперников Грегуар Дефрель. Игрок «Сассуоло» развернулся и забил гол, ставший единственным в той встрече.