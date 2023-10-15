Адвокаты игрока «Юве» Фаджоли разработали стратегию защиты. Она должна помочь сократить дисквалификацию

Молодой игрок крупно влип.

По данным La Gazzetta dello Sport адвокаты молодого хавбека «Ювентуса» Николо Фаджоли разработали стратегию защиты игрока.

Она заключалась в том, что он должен был немедленно признаться во всех нарушениях и сотрудничать со следствием, чтобы получить более мягкое наказание. Пятилетняя дисквалификация уже исключена, так как игрок не делал ставки на игры «Ювентуса». Максимальное наказание, которое ему грозит − три года, но оно будет уменьшено минимум на половину из-за сотрудничества.

Corriere dello Sport уточняет, что по данным следствия, Фаджоли, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло не ограничивались казино и покером. Они спустили по миллиону евро на ставки на матчи Серии А и Лиги чемпионов. Некоторые из них даже ставили на собственную команду.

Тонали и Фаджоли уже признались в том, что больны лудоманией − игровой зависимостью. Игрок «Ньюкасла» по настоянию своей защиты согласился пройти реабилитацию.

«Дело Фаджоли» − один из крупнейших ставочных скандалов в истории Серии А. Следователи считают, что в него могут быть замешаны по крайней мере пятьдесят игроков. По последней информации от Repubblica еще как минимум двое из них играли или играют за «Ювентус». Это молодые футболисты-иностранцы.