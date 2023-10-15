Туринская Старушка
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Адвокаты игрока «Юве» Фаджоли разработали стратегию защиты. Она должна помочь сократить дисквалификацию

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Молодой игрок крупно влип.

По данным La Gazzetta dello Sport адвокаты молодого хавбека «Ювентуса» Николо Фаджоли разработали стратегию защиты игрока.

Она заключалась в том, что он должен был немедленно признаться во всех нарушениях и сотрудничать со следствием, чтобы получить более мягкое наказание. Пятилетняя дисквалификация уже исключена, так как игрок не делал ставки на игры «Ювентуса». Максимальное наказание, которое ему грозит − три года, но оно будет уменьшено минимум на половину из-за сотрудничества.

Corriere dello Sport уточняет, что по данным следствия, Фаджоли, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло не ограничивались казино и покером. Они спустили по миллиону евро на ставки на матчи Серии А и Лиги чемпионов. Некоторые из них даже ставили на собственную команду.

Тонали и Фаджоли уже признались в том, что больны лудоманией − игровой зависимостью. Игрок «Ньюкасла» по настоянию своей защиты согласился пройти реабилитацию.

«Дело Фаджоли» − один из крупнейших ставочных скандалов в истории Серии А. Следователи считают, что в него могут быть замешаны по крайней мере пятьдесят игроков. По последней информации от Repubblica еще как минимум двое из них играли или играют за «Ювентус». Это молодые футболисты-иностранцы.

2 комментария

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vel
Не понимаю за что такая драконовская дисквалификация? На свою команду не ставил, деньги проиграл. Полное отсутствие выгоды, а ему 1,5 года шьют.
Лишь бы засадить, уроды.
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Сергей Петлин
Ответ vel
Не понимаю за что такая драконовская дисквалификация? На свою команду не ставил, деньги проиграл. Полное отсутствие выгоды, а ему 1,5 года шьют. Лишь бы засадить, уроды.
Чтобы боялись. По факту он может ставить на любую другую команду, кроме Юве и играющим с ним следующим клубом.
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